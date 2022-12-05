 

“До чего же противный”: покрытый жуткими синяками дебошир Лепс явился на “Песню года”

05.12.2022, 21:20, Разное
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В пятницу 60-летний Григорий Лепс давал концерт в Санкт-Петербурге, однако финальное выступление артист не завершил. Он не смог взять некоторые ноты, исполняя песню “Самый лучший день”, после чего психанул – швырнул со всей силы микрофон на пол. Снимать стресс певец отправился в местный бар, где спровоцировал скандал.

В выходные в Сети появилось видео, на котором Лепс машет кулаками и вместе со своими охранниками избивает посетителя питейного заведения. Пострадавший мужчина написал заявление в полицию. Некоторые СМИ сегодня сообщили о том, что против Григория Викторовича возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ.

Произошедшее не заставило Лепса изменить планы. На следующий день после драки артист уже был в Москве на конкурсе “Песня года”. Певец-дебошир вышел на сцену и исполнил песню, как ни в чем не бывало. Лишь покрытые жуткими синяками руки напоминали собравшимся на мероприятии о тяжелых выходных Григория Викторовича.

“До чего же противный. Кому он нравится, не пойму”, “Публика себя не уважает”, “Скатывается он все ниже и ниже”, “Быдлоповедение – это неуважение к зрителю”, – пишут читатели Woman.ru.

Ранее адвокат пострадавшего петербуржца рассказал, что стало причиной конфликта, который спровоцировал Григорий Лепс в баре. Слова юриста приводили “Дни.ру”.


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