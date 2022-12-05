Из-за ошибки авиакомпании туристка оказалась в США вместо Мексики

Мексиканская туристка, летевшая из одного города в своей стране в другой, оказалась за границей. В то время, как тысячи ее соотечественников пытаются проникнуть в США нелегально, путешественница попала в Сиэтл из-за ошибки авиакомпании.

Мексиканская жительница намеревалась на самолете добраться до своих родственников в Тустла-Гутьеррес. Сев в лайнер в Гвадалахаре, Мари-Хосе Гамбоа и не предполагала, что ее путешествие завершится совсем в другой стране. Более того, место, куда доставила ее авиакомпания Volaris, оказалось за 4,5 тысячи километров от места проживания родных. Лайнер с туристкой на борту приземлился в Соединенных Штатах, в Сиэтле.

Причиной такой чрезвычайной ситуации оказалась банальная ошибка сотрудников авиакомпании. Только после целых трех часов, вместо одного часа, за которые самолет должен был преодолеть немногим менее 1,4 тысячи километров из штата Халиско в Чиапас в пределах Мексики, к женщине подошли бортпроводники. Они предложили туристке заполнить декларацию для таможенных служб, которая, к удивлению Гамбоа, была написана на английском языке.

Только после этого выяснилась ошибка сотрудников сервиса авиакомпании. Как оказалось, в аэропорту мексиканка была перенаправлена ими в другую очередь. Ей объяснили, что посадка на рейс в Тустла-Гутьеррес осуществляется в другом терминале. При этом, войдя в салон, девушка увидела, что ее место занято, однако она приняла это за обычную ситуацию, а бортпроводники не стали разбираться в проблеме, предложив ей занять другое свободное место.

Даже когда туристке из Гвадалахары принесли для заполнения англоязычные бланки, из-за языкового барьера она не смогла понять, что от нее требуется. Помог разобраться в ЧП сидевший рядом мужчина, после сообщения об ошибке экипаж самолета немедленно связался не только с диспетчерской, но и с родственниками неудачливой путешественницы. Более того, авиакомпания отправила ее в Мексику за свой счет.