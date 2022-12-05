Собчак, Хабенский, Галич и другие на благотворительном вечере Светланы Бондарчук
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Начиная с 2011 года самые именитые и заслуженные актеры и режиссеры страны объединяются, чтобы создать короткометражные фильмы на свободную тему. Практически все участники процесса работают бесплатно – фильмы становятся лотами, а вырученные средства идут на благотворительность.
Во время мероприятия готовые фильмы демонстрируются на большом экране и передаются в дар гостям вечера за пожертвование. Победители лотов становятся единственными правообладателями этих уникальных фильмов. Новые правообладатели могут распорядиться фильмами по своему усмотрению – например, выставить фильм на кинофестиваль или разместить в открытом доступе в сети интернет.
К бессменным ведущим Ксении Собчак и Игорю Вернику в этом году присоединись Алексей Агранович, Екатерина Варнава и Ида Галич.
На ACTION! 2022 зрители увидели 16 короткометражек:
“Близнецы в осьминоге” – режиссер Ангелина Никонова
“Дорога в облака” – режиссер Иван Соснин
“Кей” – режиссер Надежда Михалкова
“Лифт” – режиссер Виктория Толстоганова
“Любовь” – режиссер Анна Меликян
“Люди бывают” – режиссер Стася Хомерики-Гранковская
“Милфуша” – режиссер Оксана Михеева
“Недоглядели” – режиссер Эдина Умерова
“Паспорт” – Юлия Воронцова
“Полный ноль” – Юлия Сапонова
“Последний разговор” – режиссер Наталья Мещанинова
“Прости меня, Аня, я…” – режиссер Клавдия Коршунова
“Русалочка” – режиссер Дарья Чаруша
“У меня уже ничего не болит” – режиссер Любовь Аркус
“Школа елок” – мультфильм от киностудии Союзмультфильм, режиссер Анастасия Махлина
“Я съем твою собаку” – режиссер Сергей Харченко
Игорь Верник и Константин Хабенский Игорь Верник, Евгения Попова, Константин Хабенский и Ксения Собчак Артемий ЛебедевАлександр Петров и Стася МилославскаяСердар Камбаров Надежда Михалкова Константин Хабенский и Анна Меликян Ида Галич и Светлана БондарчукСветлана Бондарчук и Екатерина Варнава
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