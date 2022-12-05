Собчак, Хабенский, Галич и другие на благотворительном вечере Светланы Бондарчук

Начиная с 2011 года самые именитые и заслуженные актеры и режиссеры страны объединяются, чтобы создать короткометражные фильмы на свободную тему. Практически все участники процесса работают бесплатно – фильмы становятся лотами, а вырученные средства идут на благотворительность.

Во время мероприятия готовые фильмы демонстрируются на большом экране и передаются в дар гостям вечера за пожертвование. Победители лотов становятся единственными правообладателями этих уникальных фильмов. Новые правообладатели могут распорядиться фильмами по своему усмотрению – например, выставить фильм на кинофестиваль или разместить в открытом доступе в сети интернет.

К бессменным ведущим Ксении Собчак и Игорю Вернику в этом году присоединись Алексей Агранович, Екатерина Варнава и Ида Галич.

На ACTION! 2022 зрители увидели 16 короткометражек:

“Близнецы в осьминоге” – режиссер Ангелина Никонова

“Дорога в облака” – режиссер Иван Соснин

“Кей” – режиссер Надежда Михалкова

“Лифт” – режиссер Виктория Толстоганова

“Любовь” – режиссер Анна Меликян

“Люди бывают” – режиссер Стася Хомерики-Гранковская

“Милфуша” – режиссер Оксана Михеева

“Недоглядели” – режиссер Эдина Умерова

“Паспорт” – Юлия Воронцова

“Полный ноль” – Юлия Сапонова

“Последний разговор” – режиссер Наталья Мещанинова

“Прости меня, Аня, я…” – режиссер Клавдия Коршунова

“Русалочка” – режиссер Дарья Чаруша

“У меня уже ничего не болит” – режиссер Любовь Аркус

“Школа елок” – мультфильм от киностудии Союзмультфильм, режиссер Анастасия Махлина

“Я съем твою собаку” – режиссер Сергей Харченко

Игорь Верник и Константин Хабенский Игорь Верник, Евгения Попова, Константин Хабенский и Ксения Собчак Артемий Лебедев Александр Петров и Стася Милославская Сердар Камбаров Надежда Михалкова Константин Хабенский и Анна Меликян Ида Галич и Светлана Бондарчук Светлана Бондарчук и Екатерина Варнава