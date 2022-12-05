Павел Деревянко о сексе на экране и в реальной жизни и новом сезоне сериала “Беспринципные”

В третьем сезоне у Славика произошла невероятная смена локации. Он скатился вниз по социальной лестнице и живет в дворницкой. Эта дворницкая, она реальная?

Реальная! Она стоит прямо на Патриках. Зеленый такой дурацкий домик с койкой. Я прямо обалдел! Плакаты там на стенах с девушками висят уже не один десяток дет будто. Не так, чтобы мне сильно понравилась эта смена локации, но нормально.

В одной из серий вы катались с детьми на уборочной машине. Долго учились ею управлять?

Бобкет называется. Там одни джойстики, так что любой ребенок может разобраться.

В третьем сезоне Славика пытаются время исправить. Это вообще возможно?

Как говорится, горбатого могила исправит. Жизнь его немножко прижала, он обошел препятствия и опять на коне. Все отлично.

В сериале есть эпизоды, когда Славик сам становится жертвой прохиндеев и искренне восхищается этими людьми. Почему?

Потому что эти люди смогли надуть самого Славика. Для него это урок. Для него это высочайший уровень мастерства.

А вы у Славика научились чему-нибудь? Вы говорили, что единственное, что хотели бы у него получить – это язык без костей.

Языка без костей я не получил, но стал гораздо свободнее в этом плане. Увереннее в себе стал. Конечно, что-то от Славика во мне остается, легкость какая-то. Поэтому, когда я ржу, это во мне Славик просыпается, а когда я грустный и злой, то это уже я сам.

Насколько легко возвращаться к Славику после других ролей? Между сезонами вы же снимаетесь в других проектах.

Проблем вообще никаких нет. Недавно вот снимался в “Подельниках” где-то в крымской деревеньке, а параллельно был подписан договор о съемках в питерском сериале “Даркнет”, где я играл хозяина борделя с золотого цвета волосами, голубыми линзами, непонятной ориентацией. И со всем справился. А сейчас у меня пять проектов параллельно. Чтобы быть в форме пью витамины, делаю зарядку, слежу за собой. Могу и побезобразничать чуть-чуть (улыбается).

После роли Славика, больше стало женщин писать в соцсети со всякими предложениями?

Да! Много, много.

В “Беспринципных” полно сцен секса…

Не надоело! Я люблю сцены секса и в реальной жизни.

Насколько “Беспринципные” повлияли в положительную или отрицательную сторону на ваш собственный образ?

Все в положительную. Славик же очень обаятельный, люди к нему с симпатией относятся. “Беспринципные” за эти годы много добавили в мою копилку узнаваемости. Если спросите, чего это больше приносит, плюсов или минусов, то, безусловно, плюсов.

Создатели сериала много раз подчеркивали, что это “Ералаш” для взрослых, и легкость на экране, идет от легкости на площадке. Но были ли для вас на съемках сложные моменты?

Прошу прощения, дабы это не выглядело высокопарно и насыщенно, но мне вообще очень легко играть. Славик не доставляет мне никакого труда.