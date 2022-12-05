Школьник из Югры разработал онлайн-систему обеспечения нуждающихся едой

«Команда волонтеров создала онлайн-сервис для перераспределения излишков продуктов между теми, кто желает поделиться и кто нуждается. За четыре года работы удалось поддержать более трех тысяч человек», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта Владимир Овсепян. Он участвовал в церемонии вручения премии «Мы вместе», состоявшейся в Москве.

«Участники нашего проекта гордятся сразу двумя показателями. Во-первых, мы помогаем людям. Это многодетные семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие пенсионеры, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Во-вторых, мы спасли более тонны продовольствия», ­ – сказал Владимир Овсепян, руководитель проекта «Фудшеринг», 16-летний школьник из города Нефтеюганск Ханты-Мансийского округа – Югры.

В своей волонтерской работе Овсепяну, по его словам, больше всего запомнилась семья, где воспитывается восемь детей. «Мы неоднократно помогали организациям, объединяющих более 150 человек, например, дома для пенсионеров, детей-сирот. Но именно эта многодетная семья поразила меня атмосферой ответственности, которая там царила. Ответственность чувствовалась не только со стороны родителей, которые стараются так содержать детей, чтобы те ни в чем не нуждались. Но и ответственность я ощущал и со стороны самих детей – они очень серьезные, воспитанные и при этом добрые ребята», – поделился волонтер.

По словам Овсепяна, он с ровесниками запустил проект еще в 2018 году, целью было максимально рационализировать чрезмерное количество пищевых отходов в Ханты-Мансийском округе. Система фудшеринга известна во всем мире уже 10 лет, однако в родном школьнику регионе ранее она не была использована. Поэтому Овсепян вместе с такими же неравнодушными подростками, волонтерами создал онлайн-сервисы, на которых пользователи размещают информацию об имеющихся продуктах, их количестве, местонахождении. Через сервис участники договариваются о безвозмездной передаче еды заинтересованным людям. Часто отдают макароны, крупы, иногда мясо и рыбу.

Как писала в ранее «РГ», в группе фудшеринга Нефтеюганска – уже около 500 человек. Ежедневно в ней публикуют «лоты» с едой, указывается срок годности. По словам Овсепяна, в команду проекта также вошли его одноклассники. Они договариваются с местными кафе и магазинами, чтобы обеспечить продуктами нуждающихся. К примеру, школьники организовали благотворительную акцию для дома престарелых: по инициативе ребят повара заведения общепита приготовили плов на 71 человека, а торговая сеть бесплатно предоставила продукты.

Мотивацией помогать другим людям Овсепян, по его словам, обладает с детства. «Наверное, родился таким. С детства любил помогать людям. Волонтерство, можно сказать, у меня в крови», – рассказал школьник.

Участники проекта действуют совершенно бескорыстно, добавляет доброволец. «Продукты, которыми делятся люди, и помощь в их доставке – это абсолютно бесплатно для всех. Правда, у нас есть определенные затраты, например, покупаем специальные коробы для хранения продуктов питания. Для этого, конечно, привлекаем спонсоров», – заключил волонтер.

В понедельник, в Международный день добровольцев Овсепян принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе», которая состоялась в Москве. Ранее он подал заявку на эту премию.

Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Мы вместе» и вручил награду победителю в номинации «Волонтер года». Глава государства наградил победителя в номинации «Волонтер года». Им стал руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко.

Напомним, Международная премия «Мы вместе» организована для НКО, бизнеса и добровольцев. Награду лучшим вручает президент России. Премия служит продолжением одноименной акции взаимопомощи и наследия Всероссийского конкурса «Доброволец России». В этом году на премию было подано рекордное количество заявок.

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