Представитель Белого дома Кирби заявил, что США не считают, что России грозила опасность от Украины

Украина не представляла никакой угрозы для РФ перед началом СВО в феврале, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ответ на заявления Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

По словам Кирби, США считают бездоказательными доводы РФ о том, что ее безопасность была под угрозой перед началом СВО, а вот безопасность Украины в феврале была нарушена путем неспровоцированных действий и все еще остается под угрозой, и это то, на чем сейчас сосредоточен Белый дом, передает ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна включать в себя гарантии для России. Французский лидер отметил, что в момент, когда стороны вернутся за стол переговоров, необходимо будет думать о том, как можно защитить союзников и дать РФ гарантии безопасности.

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