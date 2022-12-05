Красный свитер с простыми черными брюками и еще несколько идей уютных нарядов для новогодних посиделок

Не за горами новогодние праздники. У многих намечаются посиделки с друзьями и родственниками за одним столом. Становится актуальным вопрос, что надеть на торжество. Какой уютный наряд подобрать, чтобы он был и красивым, и стильным, и не слишком формальным? Вдохновляемся идеями.

Красный свитер с брюками или юбкой

Самое простое и беспроигрышное сочетание – это красный свитер с черными брюками. Или можно заменить черные штаны на обычные синие джинсы, чтобы образ получился более непринужденным. Нужно сделать акцент на женственности? Сочетайте красный свитер с юбкой миди из струящейся ткани.

Одежда с клетчатым принтом

Клетчатый рисунок, во-первых, в моде. Во-вторых, он как-то сам по себе ассоциируется с Новым годом и Рождеством. Особенно такой принт в черно-красных тонах.

Все, что вам остается, – это добавить одежду с подобным узором в свой лук. Например, это могут быть брюки или юбка, шарф или головной убор. А можете и вовсе создать гармоничный праздничный образ, надев брючный костюм в клетку.

Вещи зеленого цвета

Зеленый цвет ассоциируется не только с весной, летом, когда все вокруг цветет, травка зеленеет. Зимой наша лесная красавица елочка, символ Нового года, тоже предстает в таком цвете, поэтому оттенок сохраняет свою актуальность и в зимние месяцы. Единственное условие: он должен быть более глубоким и насыщенным.

Наденьте платье зеленого цвета. Или сочетайте зеленые брюки с салатовым свитером. А можете использовать для создания стильного лука зеленую верхнюю одежду в виде пальто или полушубка.

Свитер с зимним рисунком

Если речь идет о по-настоящему уютном и домашнем наряде, тогда в образ обязательно нужно включить свитер с рисунком на зимнюю тематику. Необязательно это должны быть олени: это также могут быть снежинки, снеговики, принты в скандинавском стиле. Такие свитера можно сочетать как с юбками, так и с джинсами, и с классическими брюками.

Блестящий низ или с принтом

Чтобы лук получился более нарядным, вы можете использовать нейтральный верх и низ с рисунком. Например, сочетайте белый свитер с юбкой под леопарда. Или золотистую юбку с блестками с серым свитером и черным блейзером. Можно скомбинировать черную водолазку и брюки в черно-белую клетку либо юбку в яркие горизонтальные полосы и черный кроп-топ.

Длинные пальто

Чтобы образ получился более элегантным и изысканным, включите в него длинное пальто. Под низ можете надеть все, что душе угодно: начиная от коротких шорт с футболкой и заканчивая джинсами с пуловером.