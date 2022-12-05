Вы перестали верить в себя и свои мечты: знаки Вселенной о том, что пришло время изменить курс и найти новую судьбу

Многие из нас подсознательно боятся перемен, что является нормальным явлением. Ведь изменения влекут за собой необходимость адаптироваться к новым условиям, генерировать новые идеи, выходить из зоны комфорта. Однако иногда эти перемены очень нужны. О необходимости изменить курс своей жизни «сигнализирует» Вселенная, посылая нам различные знаки. И вот, какие.

Вы перестаете верить в себя

Какой бы путь вы не выбрали, даже самый сложный и тернистый, если вы верите в себя – то вам по плечу любые трудности. Вы сможете преодолеть любые препятствия на одном только энтузиазме и вдохновении. И даже когда никто не будет верить в вас, то если вы в себя врите, значит, вы уже на полпути к успеху. Когда есть эта уверенность, значит, вы правильно выбрали свой путь и сейчас реализуете свою миссию на этой Земле.

Что происходит, когда вера в себя пропадает? Во-первых, вам становится тяжелее противостоять трудностям на вашем пути. Во-вторых, вы немного чувствуете себя дезориентированным. Ведь если нет уверенности в необходимости реализовать задуманное, то, возможно, в этом просто нет необходимости?

Если вы были еще недавно полны решимости, а сейчас потеряли веру в себя, то задумайтесь. Быть может, Вселенная хочет вам подсказать, что вы пошли не по тому пути, сбились с курса?

Чувствуете, что успех не гарантирован

Конечно, ни у кого и никогда нет гарантий в том, что задуманное осуществится, что идея реализуется так, как хотелось и предполагалось изначально. Однако человек, который продолжает идти к своей цели, наслаждается самим процессом. У него нет настолько высоких ожиданий относительно результата. Он просто верит и надеется на то, что успех ждет впереди. А уж будет ли этот успех и в каком масштабе – покажет время.

Если же вы не получаете удовольствия от того, что делаете и все время думаете о том, стоит ли игра свеч или вы попросту тратите время, тогда не исключено, что вы выбрали неверный курс. Это болезненное и мучительное ожидание результата – подсказка вам от Вселенной, что необходимо переосмыслить свою жизнь, свои цели, приоритеты.

Стали менее дисциплинированным

Знаете, когда человек показывает самый высокий уровень самодисциплины? Когда у него есть ориентированность на будущее. То есть человек поставил перед собой цель и планомерно идет к ее реализации. В уме он разложил свой путь «по полочкам». У него есть план, а это влечет за собой дисциплинированность.

Когда человек не знает, к чему ему стремиться, тогда уровень самодисциплины заметно снижается. Причем, даже у самых трудолюбивых и прилежных людей. Это знак о том, что отсутствует мотивация, вдохновение. Значит, то, к чему вы стремитесь, перестало представлять для вас ценность. Вас все равно, быстро или медленно будут развиваться события.

Если вы находитесь в таком моральном состоянии, то знайте, что это Вселенная стимулирует и подталкивает вас к тому, чтобы что-то изменить в своей жизни, найти призвание, выполнить свою миссию на этой Земле.

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Чувствуете, что ваше занятие вам надоело

Согласитесь, что нельзя выиграть в марафоне, если в какой-то момент просто остановиться и перестать бежать. Точно так же и с достижением целей, с развитием и динамикой. Если ваше занятие перестало приносить вам удовольствие, значит, вы вряд ли достигнете в нем каких-то успехов.

Значит, надо подумать над тем, что вас привлекает, что заставляет ваше сердце биться чаще. Начните с поиска новых хобби, увлечений, чтобы увидеть, какие вещи вдохновляют вас, а к каким вы совершенно равнодушны.

Если вас тошнит от работы, не корите себя за это. Возможно, вы просто ее переросли, нуждаетесь в развитии. Вселенная подсказываем вам, что внутренний дискомфорт явно появился неспроста. Это вам сигнал к тому, чтобы подумать о смене рода деятельности, профессии.

Чувствуете, что другие не оценят ваши мечты

Человек, который действительно нашел свою мечту и стремится к ее достижению, не оглядывается на других. Ему все равно, что о нем подумают окружающие, как воспримут его неудачи, поражения или победы и успехи. Он весь погружен в свое дело и живет им. Это говорит о том, что человек выбрал свою мечту.

Если же вы оглядываетесь на других, значит, вы взяли за основу чужую, а не свою мечту. Возможно, пока вы попросту не отдаете себе отчета в этом. Скорее всего, вы намереваетесь соответствовать чьим-то ожиданиям, поэтому поступаете не по своей воле. Вы очень жаждете одобрения. Однако сама мечта вас не вдохновляет, поэтому присутствует внутренний дискомфорт. Это вам знак от Вселенной, что нужно сесть и подумать о том, чего хотите именно вы.