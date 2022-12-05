 

Автоконцерн АВТОВАЗ выпустит новый кроссовер SUV на базе LADA Vesta в 2025 году

05.12.2022, 19:59, Разное
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Компания «АвтоВАЗ» намерена в 2025 году выпустить новый переднеприводный кроссовер на базе модели седана LADA Vesta.

В свою очередь, автомобиль может официально поступит в продажу до конца 2025 года. Появление нового отечественного кроссовера сможет существенно привлечь внимание тех клиентов, которые ранее выбирали французский аналог Renault Duster. В свою очередь, производство последней признано крайне затратным, ввиду действующих санкций.

Что касается будущего кроссовера, он получит умеренные габариты, которые будут превосходить универсал Vesta SW Cross. В компании пока не готовы раскрывать остальные характеристики паркетника, однако уже к 2024 году могут появиться первые параметры транспортного средства.


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