Автоконцерн АВТОВАЗ выпустит новый кроссовер SUV на базе LADA Vesta в 2025 году

Компания «АвтоВАЗ» намерена в 2025 году выпустить новый переднеприводный кроссовер на базе модели седана LADA Vesta.

В свою очередь, автомобиль может официально поступит в продажу до конца 2025 года. Появление нового отечественного кроссовера сможет существенно привлечь внимание тех клиентов, которые ранее выбирали французский аналог Renault Duster. В свою очередь, производство последней признано крайне затратным, ввиду действующих санкций.

Что касается будущего кроссовера, он получит умеренные габариты, которые будут превосходить универсал Vesta SW Cross. В компании пока не готовы раскрывать остальные характеристики паркетника, однако уже к 2024 году могут появиться первые параметры транспортного средства.