General Motors выпустит электрическую версию внедорожника Cadillac Escalade в 2024 году

Автомобильный бренд Cadillac намерен выпустить полностью электрический внедорожник Cadillac Cadillac.

Некоторые детали готовящейся новинки озвучил президент компании Марк Ройсс. Будущий электрический внедорожник получит название Cadillac Escalade IQ, а также планируется производство удлиненной модификации автомобиля. Официальный дебют транспортного средства состоится в 2024 году. Уровень мощности электрокара пока умалчивают, однако предполагается, что на рынке выйдет широкая линейка комплектаций внедорожника.

Новая модель получит несколько версий с разной автономностью. На данный момент эксперты не готовы озвучивать даже приблизительные характеристики будущей модели внедорожника.