 

“Отправился на свидание”: брошенный молодой супругой Петросян подыскал замену

05.12.2022, 19:58, Разное
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Евгений Петросян активно ведет социальные сети. Так народный артист информирует поклонников о том, что происходит в его жизни. 77-летний певец делится в интернете новыми кадрами, которые тут же набирают много лайков. Однако молодую супругу Татьяну Брухунову артист показывает подписчикам очень редко.

Сейчас Евгений Ваганович находится на Мальдивах, откуда тоже публикует свежие снимки. Например, один из последних постов юмориста – фото, сделанное на яхте. На том кадре он снова предстал один. Вероятно, в тот момент Татьяна бросила супруга, чтобы дать ему возможность сфотографироваться одному.

С супругой или без нее Петросян проводит время насыщено. Например, на Мальдивах юморист, как он сам сказал, “отправился на свидание” с дельфинами. То есть артист подыскал замену своему сидению за компьютером, о котором рассказывал ранее. Таких интересных перерывов, по словам знаменитости, два в день.

Поклонники искренне радуются за Евгения Петросяна, который не перестает излучать позитив. “Хорошего вам настроения”, “Сэр, вы с каждым днем молодеете!”, “Я всегда вам желаю здоровья”, “Красавчик, всегда в форме”, “Вы выглядите прекрасно”, – пишут народному артисту поклонники.


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