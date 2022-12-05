Мнение: О возрождении «недобитого Рейха»… Кому выгодно?

Уроки истории учат, что никто не хочет их выучивать: неудобно.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, бывший сторонник демилитаризации страны и участник антивоенных протестов, заявил, что Германия готова стать «гарантом безопасности» для Европы. В качестве главных вызовов для оной были названы #Россия и #Китай.

«Решающая роль Германии в данный момент заключается в том, чтобы стать одним из основных “провайдеров безопасности” в Европе, инвестируя в наши вооружённые силы, укрепляя оборонную промышленность, усиливая военное присутствие на восточном фланге НАТО, а также обучая и оснащая вооружённые силы Украины», — заявил немецкий политик.

Что не так?

Да чуть больше, чем всё.

Последняя опора «потсдамского» мира рухнула. После Второй Мировой #США и «план Маршалла» ввели в действие, и #НАТО создали с решающим голосом у Вашингтона, и американские вооружения в Европе размещали с единственной целью: не дать возродиться германскому милитаризму, ставшему инициатором двух мировых войн. Это, кстати, тоже вошло в число причин «немецкого экономического чуда»: в то время, как #СССР тратил на оборону 6-8% своего ВВП (по другим данным, на военных работало до трети экономики Союза), страны Западной Европы укладывались в 1%.

Что ж, теперь вспыхнувший на окраине Европы локальный военный конфликт двух осколков одной бывшей империи, — примеров подобного тьма тьмущая в истории даже после Второй Мировой, — признан угрозой более высокого порядка. Ради борьбы с которой «не жалко» возродить и германскую военную машину в полном объёме. Хотя если смотреть не сквозь призму идеологических клише, противодействие западными странами «российской агрессии» обошлось всему миру едва ли не дороже собственно потерь от конфликта. Западные #санкции против нефтегазового сектора РФ и маниакальное стремление политиков ЕС «как можно скорее» стать независимыми от российского газа вызвали самый мощный за полвека энергетический #кризис, который усугубляет проблему бедности для десятков миллионов жителей беднейших азиатских и африканских стран. Прямые и косвенные ограничения экспорта российских удобрений и зерна уже привели к увеличению числа голодающих людей во всем мире с 282 до 345 млн чел. А 20 странам мира всё ещё грозит полномасштабный голод. Прирост мировой экономики в этом году, вероятно, окажется менее 2% — согласно метрикам Статкомитета ООН, это уже грань стагнации, а то и начало рецессии в глобальном хозяйстве. А «недопроизведённый» из-за сочетания кризисов объём ВВП можно предварительно оценить в 800-900 млрд долл.

Такое вот «добро с кулаками»…

Но ещё раз перечитаем слова Олафа Шольца В них присутствуют и мощная армия, и мощная военная промышленность, и новый «Дранг нах Остен». А в контексте обозначенного союза Бундесвера и ВСУ слова про «укровермахт», похоже, перестают быть агиткой Кремля. Тем более, что и Киев видит в своих военных ни много, ни мало — «гаранта физической безопасности Европы».

Колесо истории сделало ещё один полный оборот, почти вернувшись в исходную точку? Последствия не заставят себя ждать.

И кому же это выгодно-то?

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