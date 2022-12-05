 

AnTuTu назвали самые популярные у пользователей смартфоны на Android

05.12.2022, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бенчмарк-сервис AnTuTu опубликовал очередной рейтинг смартфонов, работающих на операционной системе Android. При этом для составления списка эксперты брали наиболее высокие оценки у пользователей.

Банчмеркинговый сервис AnTuTu нередко обнародует списки наиболее продуктивных или функциональных в той или иной сфере устройств. В этот раз его специалисты взяли для составления ТОПа мнения пользователей различными моделями смартфонов. В рейтинге пользующихся самой большой популярностью у владельцев аппаратов наибольшее количество оказалось гаджетов производства Китая. Так, золото в ТОПе получил Xiaomi 12S Ultra, удовлетворенность покупкой которого высказали более 95,6 процента покупателей.

Эта же корпорация из КНР смогла занять и «бронзу» в рейтинге, ее гнущаяся модель Xiaomi Mix Fold 2 получил почти 92,2 процента. Попал в тройку лидеров и новичок подобного хит-парада, бренд Honor, X40 GT с повышенной продуктивностью понравился 94,8 процента владельцев. Далее в списке самых популярных у пользователей смартфонов оказалась игровая модель Z40S Pro от суббренда Nubia с почти 91,2% позитивных отзывов. За ней следуют гибкий флагман от корпорации Vivo X Fold с почти 90,5%.

Следующие ступеньки рейтинга достались Pro-модификации iQOO 10 и (89,65%), 5G-вариация модели K10 от компании Oppo, оба устройства набрали примерно одинаковое количество положительных комментариев на уровне 89,5-89,6%. Pro-версия Mate50 от китайской Huawei, набравший 88,63% и X30 Pro от принадлежащей китайской Lenovo компании Motorola с 88,24% разместились на следующих строчках перечня наиболее популярных. Замыкает список модель Magic3 с приставкой Ultimate Edition от бывшего суббренда Huawey Honor, нею остались довольны 87,83%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.22 / Богатые и знаменитые – Личное мнение

11.10.22 / Первый этап реновации в Москве завершен на 40%

25.02.22 / Дружба – Личное мнение

16.09.22 / Контраст, аксессуары и единая тема: пять советов, как создать винтажный образ и не выглядеть пестро

09.12.21 / Эндокринолог Оксана Михалева рассказала об опасности переедания мандаринов

11.11.22 / Калифорнийский суд по делам расового разнообразия признал Канье Уэста белым

17.09.22 / «Мерседес» заплатит по 100 тысяч евро каждому сотруднику АвтоВАЗа, который уедет из России

22.08.22 / В Санкт-Петербурге завёлся маньяк, который убивает за безграмотные посты в соцсетях

24.07.22 / Миксуем с широкими брюками, черными аксессуарами и дополняем сандалиями: белая майка – связующее звено летнего гардероба

23.01.22 / Мнение: Нужны редакционные мужики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика