AnTuTu назвали самые популярные у пользователей смартфоны на Android

Бенчмарк-сервис AnTuTu опубликовал очередной рейтинг смартфонов, работающих на операционной системе Android. При этом для составления списка эксперты брали наиболее высокие оценки у пользователей.

Банчмеркинговый сервис AnTuTu нередко обнародует списки наиболее продуктивных или функциональных в той или иной сфере устройств. В этот раз его специалисты взяли для составления ТОПа мнения пользователей различными моделями смартфонов. В рейтинге пользующихся самой большой популярностью у владельцев аппаратов наибольшее количество оказалось гаджетов производства Китая. Так, золото в ТОПе получил Xiaomi 12S Ultra, удовлетворенность покупкой которого высказали более 95,6 процента покупателей.

Эта же корпорация из КНР смогла занять и «бронзу» в рейтинге, ее гнущаяся модель Xiaomi Mix Fold 2 получил почти 92,2 процента. Попал в тройку лидеров и новичок подобного хит-парада, бренд Honor, X40 GT с повышенной продуктивностью понравился 94,8 процента владельцев. Далее в списке самых популярных у пользователей смартфонов оказалась игровая модель Z40S Pro от суббренда Nubia с почти 91,2% позитивных отзывов. За ней следуют гибкий флагман от корпорации Vivo X Fold с почти 90,5%.

Следующие ступеньки рейтинга достались Pro-модификации iQOO 10 и (89,65%), 5G-вариация модели K10 от компании Oppo, оба устройства набрали примерно одинаковое количество положительных комментариев на уровне 89,5-89,6%. Pro-версия Mate50 от китайской Huawei, набравший 88,63% и X30 Pro от принадлежащей китайской Lenovo компании Motorola с 88,24% разместились на следующих строчках перечня наиболее популярных. Замыкает список модель Magic3 с приставкой Ultimate Edition от бывшего суббренда Huawey Honor, нею остались довольны 87,83%.