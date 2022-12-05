 

Мнение: Шкурный интерес

05.12.2022, 19:45, Разное
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После сегодняшнего «взрыва беспилотника» на аэродроме Энгельс под Саратовом обозначилась тема, о которой я твердил уже давно, но она воспринималась всеми как-то абстрактно, типа «улита едет, когда-то будет». Речь о перспективах для родной столицы, города-героя Москвы.

Так вот, судя по всему – улита уже приехала. Если, как говорят, неведомый беспилотник стартовал «до Энгельса» с территории Харьковской области, то простые замеры по карте показывают – до Москвы оттуда ближе, чем до Энгельса. С чем я всех сердечно и поздравляю. Тем более, что жители многих окраин РФ (а в РФ «окраины» – это все территории за Садовым Кольцом) давно уж ждут не дождутся, КОГДА.

Я об этом могу писать без низкого злорадства, поскольку сам живу в Москве, и уезжать не собираюсь. Будем жить по принципу «на кого бог пошлет» – в конце концов, заслужили. Спрашивать «а нас-то за что» не приходится. Если вдруг что – не поминайте лихом, как говорится.

Но – вечер определенно перестаёт быть томным. Если Украина достигнет с РФ паритета и по показателю «дальнобойность летательных средств доставки» – может, на этом уже можно будет прекратить? Если Москва уже в такой же опасности, как и Киев? Или опять нет – всё неймется, хочется еще, дальнейшей эскалации? Перенести столицу в Новосибирск – и продолжить с новым задором (может, тогда уж лучше сразу в Пекин?)

По мне – хватит. Впрочем, я это говорю аккурат с 24 февраля, «хватит» надо было сделать уже тогда.

Источник: Размышления вольного социолога


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