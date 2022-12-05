Мари Краймбрери, NILETTO, Сергей Жуков и другие на балу Клавы Коки

Вчера в столице состоялось грандиозное шоу «Бал Клавы Коки». Певица не раз делилась, что серьезно готовится к концертам такого формата и масштаба, и вот, наконец, зрители смогли увидеть результаты многомесячной работы. Среди приглашенных гостей на мероприятии присутствовали главные селебрити отечественного шоу-бизнеса: Мари Краймбрери, NILETTO, Сергей Жуков, Александр Ревва, Егор Крид, Soda Luv, Пашу и многие другие.

Мы это сделали! Это мечта! Я люблю вас и всю нашу команду! Спасибо каждому кто был в этот день! – поделилась впечатлениями Клава.

Клава Кока Мари Краймбрери NILETTO Клава Кока и Сергей Жуков Клава Кока и Александр Ревва Пашу Клава Кока и Егор Крид