 

Мари Краймбрери, NILETTO, Сергей Жуков и другие на балу Клавы Коки

05.12.2022, 19:33, Разное
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Вчера в столице состоялось грандиозное шоу «Бал Клавы Коки». Певица не раз делилась, что серьезно готовится к концертам такого формата и масштаба, и вот, наконец, зрители смогли увидеть результаты многомесячной работы. Среди приглашенных гостей на мероприятии присутствовали главные селебрити отечественного шоу-бизнеса: Мари Краймбрери, NILETTO, Сергей Жуков, Александр Ревва, Егор Крид, Soda Luv, Пашу и многие другие.

Мы это сделали! Это мечта! Я люблю вас и всю нашу команду! Спасибо каждому кто был в этот день! – поделилась впечатлениями Клава.

Клава КокаМари КраймбрериNILETTOКлава Кока и Сергей ЖуковКлава Кока и Александр РевваПашуКлава Кока и Егор Крид


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