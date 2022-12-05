Куда сходить в декабре: гид по событиям в Москве и Петербурге

ШОУ

«Волшебник страны Оз» Ильи Авербуха

История о путешествии в сказочную страну, где живут говорящие животные, волшебницы и колдуньи управляют стихиями, а в главный город ведет дорога из желтого кирпича – не сходит с киноэкранов уже много лет. Книжка Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» вышла в 1900 году, а в 1939-м – переложение Александра Волкова на русском языке «Волшебник Изумрудного города». Тогда же вышла и классическая экранизация с юной Джуди Гарленд в роли Дороти. Теперь же наступает время ледовых историй. Илья Авербух создал по мотивам книги новогоднее шоу, в котором известный сюжет обретает второе дыхание. В постановке, которую покажут во Дворце спорта «Лужники», заняты Олимпийский чемпион Роман Костомаров, чемпионка мира Оксана Домнина, двукратный чемпион Европы Максим Шабалин. В главной роли на лед выйдет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Когда: 29, 30 декабря, 2-7 января

Где: ул. Лужники, 24, стр. 2

Шоу «Космос» на «Газпром-Арене»

Исследователь новых миров, затерянный в далеком космосе, звездные хиты от Space Oddity Дэвида Боуи до главной темы из фильма «Интерстеллар», галактические селфи и целая вселенная спецэффектов – все это лазерно-световое представление «Космос», которое впервые пройдет в стадионном масштабе. «Газпром-Арена» на время превратится в космический корабль, на котором зрители отправятся в путешествие к далеким звездам. Экраны общей площадью три тысячи квадратных метров, более двух тысяч световых приборов и другие мощности лучшей арены страны создадут атмосферу необъятного космического пространства. Официальным голосом проекта стал Дмитрий Хрусталев.

Когда: 7 декабря – март 2023

Где: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 1

ВЫСТАВКИ

Бэнкси в Севкабеле

Тотальная инсталляция по мотивам творчества самого неуловимого стрит-арт художника в мире открылась в пространстве «Цех» Севкабель Порта. Остроумный сатирик, Бэнкси создает свои работы в трафаретной технике на стенах зданий и выкладывает их фото в соцсети – каждый раз вызывая спектр самых разных эмоций – от восторга до негодования. На выставке в Петербурге представлены копии граффити Бэнкси: на площади 2000 квадратных метров разместились свыше 150 работ – концептуальные инсталляции, стрит-арт, скульптуры. Зрители смогут увидеть, как знаменитая «Девочка с шаром» исчезает в шредере, превращаясь в «Любовь в мусорном баке», открывает свои двери депрессивный анти-диснейленд и пройдутся по «Отелю за стеной». Путешествие по выставке «Найти Бэнкси» можно совершить с экскурсоводом или аудиогидом, который озвучили актеры русского дубляжа.

Когда: до 14 мая 2023

Где: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40

Химеры и гибриды в Музее Москвы

Гид по неизбежному будущему подготовили Музей Москвы и галерея «Триумф». «О химерах, гибридах, киборгах и людях» — это первый совместный проект, посвященный отношениям человека с природой, культурой и технологиями. Выставка проходит в пространстве 1-го корпуса на Зубовском бульваре. Куратор выставки — лауреат премии «Инновация» Юлия Аксенова, предлагает задуматься о последствиях вмешательства человека в окружающую среду и необходимости создания новой экологической осознанности.

Где: Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2

«Русские балеты» в Третьяковской галерее

Сценические костюмы, графика, фотографии с репетиций и спектаклей – в четырех залах Третьяковской галереи рассказывается история знаменитых «Русских балетов». Экспозиция «Дягилев. Генеральная репетиция» к 150-летию импресарио – первая из серии проектов, которые предваряют открытие дягилевского зала в музее. Портреты Михаила Фокина и Сержа Лифаря, Анны Павловой и Тамары Карсавиной соседствуют с оригинальными костюмами, созданными по эскизам Льва Бакста, Наталии Гончаровой и Николая Рериха.

Когда: до 5 февраля

Где: Крымский вал, 10

КОНЦЕРТЫ

Хибла Герзмава в Большом зале Консерватории

Оперная дива Хибла Герзмава с 2001 года проводит фестиваль, на котором выступают выдающиеся исполнители и музыканты. В этом году его концерты прошли в Сухуме и Пицунде, а финальный аккорд прозвучит в Большом зале консерватории. 12 декабря вместе с Хиблой Герзмава выступят Вероника Джиоева, Дмитрий Корчак, Василий Ладюк, а также оркестр Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко под руководством Феликса Коробова. В программе прозвучат шедевры мировой оперы.

Когда: 12 декабря

Где: ул. Большая Никитская, 13/6

КИНО

«Балабанов. Колокольня. Реквием»

В декабре в прокат выйдет документальный фильм Любови Аркус, посвященный режиссеру Алексею Балабанову. Автор «Мне не больно», «Брата», «Я тоже хочу» не любил давать интервью. Спустя почти десять лет после его смерти документальное эссе открывает хронику последних лет жизни режиссера. Разговоры за семейным столом, обсуждение планов на день, общение с близкими и любимыми – таким Балабанова мало кто видел.

В прокате с 8 декабря

«Приключения Тедди»

Волшебная история о приключениях плюшевого медвежонка Тедди – подарок всем, кто любит сказки. Фильм рассказывает о девочке Марианне, которая знакомится на рождественской ярмарке с ожившей плюшевой игрушкой. Тедди мечтает о путешествиях, а главная героиня – о говорящем медвежонке. Чтобы они нашли друг друга, Тедди и его подруге, ежику Болле, предстоит пройти множество приключений!

В прокате с 8 декабря

ТЕАТР

Новый «Щелкунчик» в Музыкальном театре

Под Новый год в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко – премьера. Новую версию самого праздничного балета – «Щелкунчика» – поставил хореограф Юрий Посохов. Сценографию с неожиданными визуальными решениями создала Полина Бахтина. Получилась сказка, близкая по духу гофмановской истории. В постановке заняты Наталья Сомова, Иван Михалев, Георги Смилевски, Максим Севагин, Константин Никитин, Дмитрий Муравинец.

Когда: 25 декабря – 4 января

Где: ул. Большая Дмитровка, 17

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

«Каток культуры и отдыха» в Парке Горького

В конце ноября Москва и почти до середины марта ледовые аллеи станут миниатюрным отражением главного парка страны. Пять павильонов, объединенных ледовыми дорожками и с красочной иллюминацией превратят пространство в небольшой город. Посетители сами смогут выбрать маршрут катания: делать изящные пируэты вокруг чаши Центрального фонтана, отправиться в световой тоннель, делать остановки – чтобы подкрепиться или согреться в уютной зоне «Очаг» и послушать выступления музыкантов в Медиарубке на катке. Хоккейная коробка и ледовая площадка для самых маленьких фигуристов уже принимают посетителей.

Где: ул. Крымский Вал, 9

Когда: до марта 2023

ДЕТЯМ

Научные эксперименты в Конгресс-центре

Новогоднее представление, которое вызывает восторг и желание разобраться, как же все устроено в мире и каким законам подчиняется – это все про научную елку WOW! HOW?.

Ребят ожидают захватывающие физические и химические опыты, электрический шторм с высоковольтными генераторами Тесла – всего больше двух десятков научных демонстраций. Чтобы «Вселенная чудес» стала самым запоминающимся научным новогодним шоу, в представлении используется 6 тонн декораций и различного реквизита.

За увлекательными и интересными научными опытам можно будет не только наблюдать, но и затем выполнить их самостоятельно дома. Для ребят 3- 6 лет в Большом зале Российской государственной детской библиотеки откроется «Академия чудес». Ее главная героиня мечтает получить на Новый год волшебную силу – а Дед Мороз и Снегурочка, чтобы выполнить ее желание, приглашают ученого Снеговика – настоящего мастера чудотворства.

Когда: 24-25 декабря, 3-6 января (елка для самых маленьких), 29-31 декабря, 2-4 января (представление для ребят постарше)

Где: Российская государственная детская библиотека, Калужская пл., 1 (представление для детей 3-6 лет), Конгресс-центр, Просп. Вернадского, 41, стр. 1 (елка для ребят постарше)

Новогодние чудеса в «КидБурге»

К Новому году игровые центры «КидБург Профессии» подготовили две программы. Дошколят и ребят постарше ждут на представление «Невидимая история, или Заклинание, которое нельзя называть». Весь год помощники Деда Мороза учились магическим заклинаниям, чтобы помочь главному зимнему волшебнику поздравить всех жителей «КидБурга». Но кое-кто из зайцев-помощников оказался не слишком прилежным учеником. Теперь чтобы все исправить, придется преодолеть множество препятствий. А малышей от одного года до пяти лет приглашают на интерактивный спектакль «Новогоднее чудо для Киди и Шуршани». Когда свет в Городе профессий гаснет, на улицы города выходят домовята. В канун Нового года любопытные Кидя и Шуршаня находят сундук Деда Мороза, в котором он бережно хранит все необходимое для праздника. Домовята не только познакомятся с чудесами, но и учатся их совершать, будут петь, танцевать и узнают, что желание обязательно исполнится, если всем сердцем верить в волшебство.

Когда: 17 декабря – 8 января

Где: ул. Автозаводская, 18, Театральный пр., 5, Солнечногорский р-н, 18 км Ленинградского шоссе от МКАД

«Снежная мануфактура» в Архангельском»

Сказочная «Снежная мануфактура» от креативного агентства Bell’Arte развернется в Ботанических оранжереях Музея-заповедника «Архангельское». Интерактивная игра-приключение превратит выставочный зал в волшебное производство, где создают вкусный и пушистый снег. Ребята отправятся в путешествие, проводниками в котором станут очаровательные основатели мануфактуры – фигурки и портреты Зайцев-хранителей будут встречаться повсюду. Юные зрители покатаются с ледяной горки, посмотрят кукольный спектакль и поиграют в снежки, а еще устроят бой подушками и попадут в снежную бурю. И, конечно же, узнают, из чего получается снег. Каждый сможет познакомиться со снежной мануфактурой в своем привычном темпе и самостоятельно выбрать маршрут.

Когда: 17 декабря – 8 января

Где: Московская обл., ГО Красногорск, пос. Архангельское