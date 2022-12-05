Мнение: Крымский мост и Путин
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На сайте Кремля пишут, что президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту, поговорил со строителями, заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о восстановлении объекта….
Глазастые разглядели, что президент России был за рулем немецкого «Мерседеса».
Но меня куда больше удивил не немецкий автомобиль, а очень скромное фото-видео-сопровождение, отсутствие фотографий визита главы госудаорства с разных ракурсов. Как это происходило в прежние годы.
В мае 2018-го, например. Когда Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту, проехав за рулем КамАЗа.
Или в декабре 2019-го, когда президент России принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Почему сегодня рядом с президентом страны нет простых рабочих? Или «…поговорил со строителями» вообще никто не снимал? Даже сами строители? Из соображений безопасности главы государства?
Фотографии отсюда, отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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