Мнение: Крымский мост и Путин

На сайте Кремля пишут, что президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту, поговорил со строителями, заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о восстановлении объекта….

Глазастые разглядели, что президент России был за рулем немецкого «Мерседеса».

Но меня куда больше удивил не немецкий автомобиль, а очень скромное фото-видео-сопровождение, отсутствие фотографий визита главы госудаорства с разных ракурсов. Как это происходило в прежние годы.

В мае 2018-го, например. Когда Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту, проехав за рулем КамАЗа.

Или в декабре 2019-го, когда президент России принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Почему сегодня рядом с президентом страны нет простых рабочих? Или «…поговорил со строителями» вообще никто не снимал? Даже сами строители? Из соображений безопасности главы государства?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

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