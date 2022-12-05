Смартфон Red Magic 8 Pro получит Snapdragon 8 Gen 2 и подэкранную камеру

Китайский бренд Nubia занимается разработкой нового игрового смартфона под названием Nubia Red Magic 8 Pro.

Данные о девайсе уже появились в некоторых базах данных, однако официальное название смартфона пока скрыто. Эксперты предполагают, что смартфон получит 6,8-дюймовый экран с высоким разрешением. Достоинством нового смартфона указали топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 2 с 16 гигабайтами оперативной памяти и 1 терабайтом постоянной памяти.

Сообщается, что новая модель получит усиленный аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой 165 Вт. Официальная презентация смартфона запланирована на весну следующего года. Стоимость игрового смартфона пока засекречена производителем.