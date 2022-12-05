 

“Насильно притянула”: тоскующая без мужика Волочкова вцепилась в известного красавца

05.12.2022, 18:35, Разное
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Анастасия Волочкова по сей день остается одной из самых известных знаменитостей в России, что доказывает ее появление на различных светских вечеринках. Например, недавно артистка появилась на мероприятии журнала “КиноРепортер”, где успела пообщаться и сфотографироваться с другими гостями.

Набрав немалое количество новых фотографий, Волочкова выложила их в соцсети. Танцовщица сообщила подписчикам в интернете, что на мероприятии встретила много друзей. Анастасия, как видно по кадрам, позировала с актрисами Эвелиной Бледанс и Анастасией Макеевой, телеведущими Анной Шатиловой и Дмитрием Борисовым.

Последний, кстати, оказался в цепких руках Волочковой как минимум дважды. Для снимков балерина вцепилась в известного красавца-ведущего “Пусть говорят”, держа его за плечо. Впрочем, артистка позировала так и с другими знаменитостями, что успели высмеять интернет-пользователи.

“Что за привычка лезть своими руками ко всем людям? Какое-то панибратство пошлое”, “Рука Анастасии у всех на плече так нелепо смотрится.
Создается впечатление, что насильно притянула сфоткаться”, “Огромные хищные кисти Волочковой на плечах гостей. Ужас”, – прокомментировали подписчики свежие снимки танцовщицы.

Публика не в первый раз замечает, что Анастасия Волочкова жадна до внимания. Этот факт комментаторы объясняют несчастной личной жизнью. Мол, артистка не имеет постоянного партнера. Якобы поэтому тоскующая без мужика балерина постоянно держит мертвой хваткой букеты и подарки.


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