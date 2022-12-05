 

Вышел второй трейлер документалки о принце Гарри и Меган Маркл

05.12.2022, 18:10, Разное
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В преддверии премьеры долгожданного документального сериала “Гарри и Меган” стриминговая платформа Netflix опубликовала новый трейлер грядущего потенциального хита. В финальных титрах сообщается, что первая часть шоу выйдет 8 декабря, а вторая — 15-го. Отметим, что проект готовился более года, а дата премьеры переносилась в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

Напомним, что режиссером сериала выступила постановщик четвертого сезона “Рассказа служанки” и номинантка на премию “Эмми” Лиз Гарбус. О том, что шоу выйдет в начале декабря, стало известно две недели назад.

О многомилионной сделке Сассекских с Netflix заговорили в мае этого года. Королевские эксперты уверены, что новый проект вызывает колоссальные опасения в Букингемском дворце, ведь на суд общественности могут попасть новые сенсационные подробности из жизни монархов. Кстати, помимо документалки к выходу готовятся мемуары принца под названием “Spare” (“Запасной”). Релиз книги запланирован на 10 января 2023-го. 


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