 

Криштиану Роналду заключил трехлетний контракт с футбольным клубом “Аль-Наср”

05.12.2022, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Похоже, после увольнения из “Манчестер Юнайтед” 37-летний Криштиану Роналду не смог отказаться от щедрого предложения одного из самых популярных клубов Саудовской Аравии. Начиная с 1 января и до лета 2025 года футболист будет играть за “Аль-Наср” с баснословным гонораром 75 миллионов долларов в сезон. Таким образом, зарплата Роналду превзойдет гонорары самых высокооплачиваемых футболистов мира — Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси.

“Манчестер Юнайтед” расторг контракт с Криштиану Роналду две недели назад. Причиной послужило откровенное интервью Роналду журналисту Пирсу Моргану, в котором тот назвал клуб “предателями”. Футболист обвинил коллег в отсутствии поддержки и понимания после смерти их с Джорджиной Родригес новорожденного сына. По словам Роналду, руководство “усомнилось” в его профессионализме.

В составе “Манчестер Юнайтед” Роналду играл с 2003 по 2009 год, затем ушел в итальянский “Ювентус”, и вновь вернулся в родной клуб в 2021-м. В общей сложности вместе с “Манчестер Юнайтед” футболист принял участие в 346 матчах и забил 145 мячей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05.22 / Польские власти – мы подстраховались, без российского газа справимся лучше всех в Европе

26.05.21 / Президент РАН попросил пограничников остановить бегство учёных из России

22.08.22 / Треугольник молодости: что делать, чтобы восстановить красивую геометрию и подтянуть овал лица

27.04.22 / Мнение: Почему Путин не маршал?

10.12.20 / Мое дело: основатель MATÜ Татьяна Матюшина об экологичной моде и шубах, вдохновленных Россией

05.07.20 / «Швеция должна улучшить отношения с Россией»

17.09.22 / Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года

02.02.22 / Скандалы: «Мы полезем под бензопилы»

22.09.20 / Михаил Ефремов начал работу над новым проектом – «Гражданин начальник»

16.06.22 / Мнение: О том, кому хуже сейчас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика