Криштиану Роналду заключил трехлетний контракт с футбольным клубом “Аль-Наср”

Похоже, после увольнения из “Манчестер Юнайтед” 37-летний Криштиану Роналду не смог отказаться от щедрого предложения одного из самых популярных клубов Саудовской Аравии. Начиная с 1 января и до лета 2025 года футболист будет играть за “Аль-Наср” с баснословным гонораром 75 миллионов долларов в сезон. Таким образом, зарплата Роналду превзойдет гонорары самых высокооплачиваемых футболистов мира — Килиана Мбаппе, Неймара и Лионеля Месси.

“Манчестер Юнайтед” расторг контракт с Криштиану Роналду две недели назад. Причиной послужило откровенное интервью Роналду журналисту Пирсу Моргану, в котором тот назвал клуб “предателями”. Футболист обвинил коллег в отсутствии поддержки и понимания после смерти их с Джорджиной Родригес новорожденного сына. По словам Роналду, руководство “усомнилось” в его профессионализме.

В составе “Манчестер Юнайтед” Роналду играл с 2003 по 2009 год, затем ушел в итальянский “Ювентус”, и вновь вернулся в родной клуб в 2021-м. В общей сложности вместе с “Манчестер Юнайтед” футболист принял участие в 346 матчах и забил 145 мячей.