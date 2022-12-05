Добавим немного оригинальной мистики в декор: вместо обычных праздничных венков сделаем “лунные” (идеи и фото)

Венки, наверное, можно назвать вторым по популярности рождественским украшением. После ели, конечно. Это традиционный декор, который используется всегда и везде. Почему бы не изменить совсем немного его форму, чтобы создать нечто совершенно новое — “лунный” венок? Вы не только получите красивое украшение с ноткой мистики, но и найдете занятие для зимних темных и длинных вечеров. Кстати, венок — это украшение, которое можно использовать в течение всего года, и вот лучшее тому доказательство.

Цветочный венок и полумесяц-ловец снов

Иногда минималистичный подход может оказать наибольшее влияние. Если вы хотите цветочный венок, используйте форму полумесяца и украсьте ее готовыми искусственными белыми цветочками — изделие наполнится волшебством и безмятежностью.

Почему бы не объединить две великолепные вещи в одну, создав венок-ловец снов в виде полумесяца? Это идеальное дополнение, которым можно украсить дверь или стену. Подберите полумесяц и ловец снов одного и того же оттенка и будьте готовы погрузиться в его магическую атмосферу.

Венки из растений

Доступный способ создать самодельный дизайн венка — использовать искусственные цветы и зелень. Вы можете собрать что-то яркое и красочное, создающее весеннее или летнее настроение. Использование различных типов цветов поможет добиться контраста.

А почему бы не вспомнить недавно ушедшую осень, которая дарила нам много красивых и теплых красок? Подберите цветы разных размеров и соответствующих оттенков, закрепите их на форме из полумесяца, а сверху нанесите блестящий цветочный спрей, который заставит их сиять.

Венки-полумесяцы из дерева и сухих растений со мхом

С этим венком вы получите уникальный декор для своего дома. Темнота луны хорошо контрастирует с растительностью. Кроме того, цветочный акцент не слишком яркий, а потому не затмит луну — они идеально дополняют друг друга.

Высушенный венок — великолепный способ декорирования дома. Он наполняет приятной деревенской атмосферой. Цвета не яркие, но их достаточно, чтобы украшение выглядело разнообразно и живо.

Цветочный венок из проволоки или виноградной лозы

Вы можете оживить традиционный цветочный венок, добавив проволочную сетку для фона. Такое украшение будет сразу бросаться в глаза. Или используйте в качестве основы виноградную лозу — этот милый венок ручной работы вы можете настроить по своему вкусу, подобрав любые искусственные цветы, подвески и ленты. Декор идеально впишется в дизайн интерьера или определенный сезон.

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Осенний и зимний венок-полумесяц

Если вам нужен венок-полумесяц, который относится к определенному сезону, просто используйте то, что вам больше всего напоминает о нем, с чем он ассоциируется. Например, осенью это тыква и разноцветные листья, а зимой — растительность и разные элементы, покрытые морозными оттенками и припорошенные снегом.

Венок из суккулентов, пенопласта или в готическом стиле

Венок в деревенском стиле с настоящими суккулентами наполнит дом жизнью и свежестью. Добавьте волшебные светодиодные огни, чтобы получить уникальное рождественское украшение.

Хотите показать свою жуткую сторону? Тогда вам идеально подойдет венок в готическом стиле. Кроваво-красные кленовые листья привлекают внимание, а череп — ужасает. Полумесяц из виноградной лозы объединяет все это дерзкое творение воедино.

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Вы также можете подарить летнее настроение своему дому, повесив венок с цветами из пенопласта. Для того чтобы подчеркнуть полумесяц, оберните круг мешковиной, а затем крепите большие и маленькие бутоны.

Венки-полумесяцы в деревенском стиле

Вы можете использовать форму полумесяца, чтобы создать красивый венок в деревенском стиле. Опять же, используйте суккуленты, мох, сухие цветы и веточки, которые также можно припорошить искусственным снегом, чтобы подчеркнуть его текстуру. При желании можно прикрепить подвеску, например кристалл из розового кварца, который добавит стиля. А если хотите что-то более аутентичное, выберите венок с натуральными украшениями, такими как сухоцветы и мох.

Здравствуй, Новый год!

Аналогичным образом можно сделать венок-полумесяц в качестве новогоднего украшения, взяв за основу шишки, еловые ветки, символ года, снежинки, хлопок, елочные игрушки, мишуру и даже яркие цветы.

Единственное ограничение — это ваша фантазия. Просто соберите вместе все ненужные безделушки, поломанные украшения, высохшие растения и подумайте о том, какой необычный декор в форме полумесяца можно смастерить к предстоящему Новому году и Рождеству.