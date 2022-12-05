 

Жителям Благовещенска пришли извещения на китайском с обновлениями социального рейтинга

05.12.2022, 17:33, Разное
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С 1 декабря жителям многоквартирных домов Благовещенска в почтовые ящики начали приходить необычные письма на китайском языке, внешне напоминающие квитанции. Жильцы обратились за пояснениями в управляющие компании, но получили ответ, что ничего на иностранных языках абонентам не рассылали.

Прояснить ситуацию извещениями помог мэр города Иван Ван Бинь, отлично владеющий китайским языком. Чиновник в эфире местного телеканала успокоил благовещенцев. 

«Произошла техническая ошибка, впрочем, вы и сами, наверное, об этом догадались. К вам в почтовые ящики пришло обновление с очками социального рейтинга для жителей соседнего города Хэйхэ. Ничего делать с этими квитанциями не надо, власти дружественного города устранят ошибку и пришлют извещения на русском языке», – пояснил он.

Также градоначальник добавил, что китайский флаг на администрации город развевается в знак дружбы между двумя государствами. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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