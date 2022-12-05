Мнение: Сокращение числа банков, замещение доллара золотом и успехи в дедолларизации экспорта

1. Впечатляющий график снижения числа банков в России. Тенденция резко ускорилась в последние 9 лет, после того как Центробанк России (главный регулятор банковской отрасли) возглавила Эльвира Набиуллина (ссылка):



Пожалуй, если бы коммунисты не относились к банкам, как к вертепам разврата и средоточию зла, они бы сейчас с упоением размахивали подобными графиками, чтобы показать, как российская власть «разваливает страну» (так же, как они постят графики с якобы «сокращением» числа школ и больниц).

Война тёмных банков против ЦБ — старая история, слишком объёмная и эпичная, чтобы уместить её в один абзац или даже в один пост. Лично я в этой войне болею за госпожу Набиуллину. С одной стороны, если выиграют условные банки, печатный станок включат на максимум (под предлогом субсидирования промышленности), и рубль рухнет в тартарары. Полагаю, я смогу на этом хорошо заработать. С другой стороны, если рубль рухнет, с ним рухнет и наша экономика, а меня это совершенно не устраивает. Поэтому я последовательно нахожусь на стороне ЦБ: он отлично выполняет свою работу, надёжно защищая нашу валюту от нападения тёмных сил.

Да, я знаю, 300 млрд долларов были в феврале заморожены врагами, ЦБ мог распределить резервы иначе, и тогда потерь было бы меньше. Я даже соглашусь с тем, что это было ошибкой, причём серьёзной. Однако эти замороженные 300 млрд — такая ерунда по сравнению с тем, что могло бы быть при иных сценариях, что их можно сравнить с царапиной на ухе у боксёра, который отстоял на ногах 10 раундов тяжелейшего боя.

2. Россия – богатая ресурсами страна, у нас есть своя развитая золотодобыча. В связи с этим в правительстве хотят заменить долларовые кубышки россиян золотыми кубышками (ссылка):



Доллары, которые население РФ в огромных количествах хранит «по банкам в огородах», необходимо заместить золотом. Об этом в ходе ежегодного совещания у спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Его слова приводит РИА Новости.

Замминистра отметил, что меры, которые власти уже приняли в этом отношении, показали хорошие результаты. Продажа золота населению в России выросла в 10 раз, однако этого все равно мало.

«Золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах и так далее. Понятно, что это все надо менять на золото, которые мы сами же и производим», — сказал Моисеев.

Он также добавил, что Госдума сейчас рассматривает законопроект, наделяющий правительство правом устанавливать порядок продажи и покупки золота банками.

Опять-таки, отношение к нововведениям у меня двойственное. С одной стороны, да, молодцы, отменили НДС, многие теперь хранят под матрасами не пачки долларов, а пакетики со слитками.

С другой стороны, вместе с отменой НДС на золотые слитки корпорации пролоббировали налоговое уничтожение небольших ювелирных фирм, то есть отмену им положенных как малому бизнесу льгот. На мой взгляд, это — настоящее преступление. Одно-единственное решение перечеркнуло много лет поддержки малого бизнеса. Ну это как если бы у вас был госпиталь, и вы долго зарабатывали бы хорошую репутацию, а потом отравили бы нескольких пациентов, под тем предлогом, что один из них якобы симулянт.

Несколько тысяч ювелирных фирм с Нового года закроются или перейдут в спящий режим прозябания, при этом доверие многих предпринимателей к государству упадёт до нуля. Перестанут доверять российскому государству не только сами ювелиры, но и те, кто наблюдает катастрофу с близкого расстояния.

Сейчас в Телеграм-каналах лоббисты корпораций распространяют оправдание — дескать карательный налог надо было ввести, так как ювелиры покупали слитки без НДС и делали из них украшения… Очевидная ерунда, сразу по многим пунктам. Приведу для экономии места три.

Во-первых, в типичном ювелирном магазине скупки вообще нет, а ломбард, если есть, и так работает с НДС. Если бы проблема была в скупке золота, можно было бы не душить магазины с мастерскими, а ввести НДС конкретно на скупку золота у физлиц. Решение очевидное, именно так предлагал омбудсмен Титов (ссылка).

Во-вторых, изготовление украшений и их продажа — это тот самый несырьевой бизнес, который следует развивать. Государство же сейчас даёт противоположный сигнал — живёте в России, спекулируйте или торгуйте сырьём. Рискнёте перерабатывать, производить и продавать в розницу — задушим налогами.

В-третьих, у нас недавно отменили ЕНВД как раз по той причине, что это «средневековый налог», который был когда-то введён от отчаяния, от невозможности точно подсчитать, сколько конкретно зарабатывает предприятие. И что же — теперь возвращаемся к средневековым практикам, облагаем налогом всех подряд, так как ответственные ленятся проследить, как конкретно движутся по промышленности золотые слитки?

Я понимаю, идёт прокси-война, США попытались раздавить Россию экономически, государству пришлось принимать резкие защитные меры. Однако это ведь не значит, что надо уничтожать целую отрасль малого бизнеса и подрывать доверие предпринимателей к государству. Напротив — подобные меры по удушению российского бизнеса, пожалуй, заслужили бы из уст американских политиков искреннюю похвалу.

3. Доллар скоро перестанет быть основной валютой в экспортных расчётах России (ссылка):

ЦБ РФ: доля рубля в экспортных расчетах в сентябре составила 32,4%, доллара — 33,9%.

Доля рубля в экспортных расчетах России растет, а «токсичных» долларов и евро падает, следует из «Обзора финансовой стабильности» за второй-третий кварталы года, опубликованного Центральным банком.

Тенденция к росту доли российской валюты заметна с мая (27,5 процента по сравнению с 12-13 процентами начала года), а с августа рубль вплотную «подобрался» к доллару: 29,3 и 29,8 процента соответственно. В сентябре доля рубля составила 32,4 процента, доллара — 33,9 процента. На евро в расчетах в сентябре приходилось 18,7 процента, китайский юань — 14 процентов. В первые месяцы года показатели юаня были близки к нулевым.

При этом в биржевых торгах доля инструментов с участием валюты КНР растет еще более заметно — с 3 процентов в марте она достигла к ноябрю 33 (данные на 21-е число). «Участники рынка не только приобретали юани за рубли, но и перекладывали в них часть средств из долларов США и евро», — поясняется в документе.

Данные по экспорту приведены за сентябрь. Так как доли токсичных валют постоянно падают, можно предположить, что в октябре-ноябре основная часть нашего экспорта уже торговалась за рубли.