 

Realme GT Neo 5T может стать первым смартфоном со скоростной 240-Вт зарядкой

05.12.2022, 17:15, Разное
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Китайский бренд Realme выпустит новый флагманский смартфон GT Neo.

Известно, что на рынок одновременно выпустят две модификации GT Neo 5 и топовая GT Neo 5T, отличающиеся производительностью. В первом случае аппарат получит аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 150 Вт. В продвинутой конфигурации смартфон получит усиленную зарядку на 240 Вт, которая ранее не применялась ни одним из брендов.

Напомним, смартфоны GT Neo 5 и топовая GT Neo 5T получат 6,5-дюймовый экран с высоким разрешением и подэкранным дактилоскопическим сканером. За производительность девайсов отвечает восьмиядерный чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 с 12 гигабайтами оперативной памяти во всех модификациях.


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