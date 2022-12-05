 

Володин рассказал о приоритетах работы парламентариев ОДКБ

05.12.2022, 17:10, Разное
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О приоритетах работы Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) спикер Госдумы рассказал на заседании совета ПА. Мероприятие прошло в Москве в понедельник, 5 декабря.

Главным приоритетом Володин назвал гармонизацию законодательств членов ОДКБ. Спикер уточнил, что в повестке находятся 10 проектов модельных актов.

“Учитывая, что за 16 лет принято 72 модельных закона и рекомендации, можно говорить о значительной активизации работы Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности”, – сообщил он.

Кроме того, Володин обратил внимание на совершенствование правового обеспечения миротворческого потенциала организации. По его словам, операция в Казахстане в январе 2022 доказала эффективность коллективных сил ОДКБ. Но неурегулированные правовые вопросы требуют решения, подчеркнул спикер.

В числе приоритетов ПА ОДКБ Володин назвал защиту избирательных прав граждан и противодействие вмешательству извне. Он указал на важность работы мониторинговых групп Парламентской ассамблеи. Это востребованный и эффективный инструмент защиты суверенитета, констатировал политик.

Напомним, что парламентарии ОДКБ также заявили о недопустимости разработки биологического оружия. Законодатели предложили меры для недопущения создания, накопления и применения таких поражающих средств.


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