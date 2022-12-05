 

Возбуждено уголовное дело: размахавшегося кулаками пьяницу Лепса могут отправить за решетку

05.12.2022, 17:10, Разное
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Эти выходные Григорий Лепс запомнит надолго. Сначала народный артист, выступая в Северной столице на концерте, со всей силы бросил микрофон на пол и покинул сцену. Как выяснилось позже, певец предпочел продолжить вечер в одном из местных баров, где вступил в конфликт с неким мужчиной.

Подробности случившегося появились позже, когда в Сеть просочились кадры с размахивающем кулаками Лепсом. На видео видно, как артист и его охранники несколько раз с явной неприязнью ударяют посетителя бара.

Адвокат пострадавшего мужчины Евгений Хейфец рассказал, что конфликт произошел якобы после того, как певец стал требовать, чтобы его пустили сыграть в нарды. Лепс хотел поставить на кон 10 тысяч долларов, на что Дмитрий (так зовут мужчину, которому позже досталось от артиста) ответил, что такой суммы денег у него нет, ведь тот является простым офисным работником.

Вот тогда Лепс и ударил посетителя бара кулаком по лицу. Охранники вывели Дмитрия на улицу, где очевидцы и сняли на видео потасовку.

Пострадавший петербуржец обратился в полицию и написал заявление. Представляющий интересы офисного работника адвокат Хейфец определил, что действия исполнителя хита “Самый лучший день” попадают под статью 112 (часть 2) Уголовного кодекса “Умышленно причиненные повреждения, повлекшие для здоровья вред средний тяжести, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений”.

Уголовное дело, как пишет StarHit, все же возбудили, но по другой статье УК РФ – 115 “Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности”. Теперь не исключено, что артиста могут отправить за решетку. Санкция статьи в данном случае предусматривает наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей или ареста сроком до четырех месяцев.

Поведение Григория Лепса активно обсуждают россияне в Сети. Для многих поступок артиста не стал неожиданностью, поскольку помнят: 60-летний певец – известный пьяница. В каком состоянии был исполнитель хита “Рюмка водки на столе” в этих выходные, пока остается только догадываться.


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