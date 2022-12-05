“Я потрясена”: Кейт Уинслет похвалила актерские способности 22-летней дочери

Похоже, самая преданная поклонница начинающей актрисы Мии Триплтон — ее знаменитая мама, 47-летняя обладательница премии “Оскар” Кейт Уинслет. В этом году они вместе снялись в третьем сезоне сериала-антологии “Я”, получившем название “Я — Рут”. В эфире BBC One Кейт высоко оценила актерские способности 22-летней дочери, отметив, что она прекрасно справилась без какой-либо помощи.

На самом деле, я была просто потрясена ею, – поделилась Уинслет. – Я имею в виду, она вообще не нуждалась в моей помощи.

Мия Триплтон

Впрочем, Кейт все же давала Мии некоторые профессиональные советы.

Иногда я могла познакомить ее с каким-нибудь техническим трюком. Какой-то мелочью, которой тебя никто не учит. И она оценила это по достоинству, – призналась актриса.

Отметим, что в кино Мия дебютировала в 2014 году в фильме “Версальский роман”. Также она сыграла в киноленте “Тени” и новом сериале “Опасные связи”, где ее партнерами по съемкам стали Лесли Мэнвилл и Николас Дентон.

Помимо Мии, которая родилась в браке актрисы с кинорежиссером Джеймсом Триплтоном, у Кейт еще двое детей: 18-летний Джо Алфи от отношений со вторым супругом Сэмом Мендесом, а также 8-летний сын Беар Блейз, которого актриса растит с нынешним мужем, предпринимателем Эдвардом Абелем Смитом.

В минувшие выходные Кейт Уинслет посетила лондонскую премьеру грядущего блокбастера Джеймса Кэмерона “Аватар: Путь воды”, где сыграла одну из главных ролей. Фото ее нового выхода можно посмотреть здесь.

Кейт Уинслет в сериале “Мейр из Исттауна”