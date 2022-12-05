 

Мнение: Монголия

05.12.2022, 16:41, Разное
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Странное происшествие. В Монголии вспыхнул бунт-протест по поводу некой коррупционной истории, где неизвестным образом пропали 12,9 млрд долларов от экспорта монгольского угля в Китай.

Чем она странная? Средняя цена монгольского угля – где-то 300 долларов за тонну. Во всяком случае, так получается по статистике: в этом году за 4 месяца (январь-апрель) Монголия экспортировала 4,8 млн тонн угля, получив за это 1,4 млрд долларов. Всего экспорт монгольского угля планируется на уровне почти 37 млн тонн угля – на сумму в 11 млрд долларов. Правда, планы оказались слишком оптимистичными – за 10 месяцев текущего года экспортировано всего 26 млн тонн, то есть, максимум, что Монголия может выручить от его экспорта – это 9 млрд долларов.

В общем, что-то тут не срастается. Чтобы украсть почти 13 млрд долларов, от угольной отрасли страны требуется почти полтора года работать в чей-то карман, причем так, что ни тугрика не попало бы в госбюджет, и власти Монголии даже не обеспокоились возникающим кассовым разрывом.

Китай, кстати, уже сообщил, что виновные с его стороны примерно наказаны: как принято в Китае, расстреляны. Обычно это дело не сильно быстрое и всегда транслируется с большой воспитательной помпой в СМИ, но тут прямо какой-то рекорд скоростного принятия решения, приговора и приведения его в исполнение.

Тёмная азиатская история. Агентство Монцамэ молчит и ничего о протестах не говорит. Поэтому слухи и нестыковки с цифрами. При этом события развиваются в классической версии «цветной революции» – молодежь, лозунги, центральная площадь Сухэ-Батора, попытка штурма дома правительства. Есть даже слухи про трех обезглавленных охранниках учреждения. Как-то нескрепно – монголы вроде бы спины ломали, без пролития крови.

Может быть, что никакого внешнего следа тут нет, а есть сугубо внутренние монгольские разборки одной группировки с другой.

Интересно здесь то, что Монголия для России важна в планах строительства распильного проекта «Сила Сибири-2», который должен похоронить очередные трубы как раз на территории Монголии.

Источник: Эль Мюрид


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