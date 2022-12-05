Многокилометровые облака пепла и тысячи эвакуированных — год спустя в Индонезии снова извергается вулкан Семеру

На острове Ява вновь началось извержение вулкана Семеру, передаёт France 24. По информации канала, власти объявили высочайший уровень вулканической опасности и эвакуировали населённые пункты, расположенные вокруг горы. Как напоминает корреспондент France 24, в прошлый раз Семеру извергался ровно год назад; тогда в результате катаклизма погиб как минимум 51 человек.

Облака пепла высотой 15 км тёмной пеленой накрывают горизонт и поглощают близлежащие деревни: в Индонезии снова произошло извержение вулкана Семеру, после которого по его склонам начала спускаться лава. Покинуть свои дома были вынуждены почти 2 тысячи человек.



МУЖЧИНА: В моей деревне сейчас не видно ни зги — с неба дождём идёт вулканический пепел.



ЖУРНАЛИСТ: Куда теперь пойдёте?



МУЖЧИНА: Не знаю. Главное — убраться подальше от деревни, чтобы семью уберечь.

Новое извержение вулкана, расположенного на индонезийском острове Ява, началось в воскресенье почти в три часа ночи по местному времени. Опасаясь дополнительных выбросов вулканического пепла и лавы, а также лахаров, власти объявили четвёртый — то есть, высочайший — уровень вулканической опасности. Местным жителям настоятельно рекомендовали не приближаться к вулкану ближе чем на 8 км, а эвакуированных людей разместили в убежищах.



АМПЕРАВАТИ МАСДАР, замглавы округа Лумаджанг: Когда опасность минует, мы сможем отправить всех домой. Но пока обстановка остаётся опасной, людям придётся оставаться в убежищах.

В результате прошлого крупного извержения вулкана Семеру ровно год тому назад погиб по меньшей мере 51 человек. Семеру входит в список из почти 130 активных вулканов, расположенных на территории Индонезии. Это высочайший из них, он же лидирует по уровню активности.

Чуть ранее, в субботу, на острове Ява также случилось землетрясение магнитудой 6,1. Оно произошло менее чем через две недели после другого смертоносного землетрясения, в результате которого погибли более 300 человек.

Индонезийский архипелаг располагается на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, в районе которого землетрясения и извержения такого рода — обычное дело.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2022 года.