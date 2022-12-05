 

Многокилометровые облака пепла и тысячи эвакуированных — год спустя в Индонезии снова извергается вулкан Семеру

05.12.2022, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На острове Ява вновь началось извержение вулкана Семеру, передаёт France 24. По информации канала, власти объявили высочайший уровень вулканической опасности и эвакуировали населённые пункты, расположенные вокруг горы. Как напоминает корреспондент France 24, в прошлый раз Семеру извергался ровно год назад; тогда в результате катаклизма погиб как минимум 51 человек.

Облака пепла высотой 15 км тёмной пеленой накрывают горизонт и поглощают близлежащие деревни: в Индонезии снова произошло извержение вулкана Семеру, после которого по его склонам начала спускаться лава. Покинуть свои дома были вынуждены почти 2 тысячи человек. 

МУЖЧИНА: В моей деревне сейчас не видно ни зги — с неба дождём идёт вулканический пепел.  

ЖУРНАЛИСТ: Куда теперь пойдёте? 

МУЖЧИНА: Не знаю. Главное — убраться подальше от деревни, чтобы семью уберечь. 

Новое извержение вулкана, расположенного на индонезийском острове Ява, началось в воскресенье почти в три часа ночи по местному времени. Опасаясь дополнительных выбросов вулканического пепла и лавы, а также лахаров, власти объявили четвёртый — то есть, высочайший — уровень вулканической опасности. Местным жителям настоятельно рекомендовали не приближаться к вулкану ближе чем на 8 км, а эвакуированных людей разместили в убежищах. 

АМПЕРАВАТИ МАСДАР, замглавы округа Лумаджанг: Когда опасность минует, мы сможем отправить всех домой. Но пока обстановка остаётся опасной, людям придётся оставаться в убежищах. 

В результате прошлого крупного извержения вулкана Семеру ровно год тому назад погиб по меньшей мере 51 человек. Семеру входит в список из почти 130 активных вулканов, расположенных на территории Индонезии. Это высочайший из них, он же лидирует по уровню активности. 

Чуть ранее, в субботу, на острове Ява также случилось землетрясение магнитудой 6,1. Оно произошло менее чем через две недели после другого смертоносного землетрясения, в результате которого погибли более 300 человек.  

Индонезийский архипелаг располагается на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, в районе которого землетрясения и извержения такого рода — обычное дело. 

Дата выхода в эфир 05 декабря 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05.21 / Скандалы: Сергей Шойгу мог бы зарабатывать резчиком по дереву, больше чем министром

11.12.21 / Диетолог призвала людей старше 50 лет отказаться от сладких безалкогольных напитков

27.12.21 / COVID-19 обнаружен у оленей в США

06.12.21 / Седан от Lada возглавил рейтинг авто с высоким клиренсом

23.09.22 / Зима близко: в каких регионах России совсем скоро выпадет первый снег

25.07.22 / Лак для ногтей может вызывать преждевременные роды — новое исследование

08.01.22 / Мнение: Сила блога – в его читателях

11.11.22 / Калифорнийский суд по делам расового разнообразия признал Канье Уэста белым

05.11.20 / Быть Томасом Джефферсоном

05.02.22 / Мнение: В РФ запретили WOT Foundation

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика