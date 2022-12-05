Меховые палантины и аксессуары с бахромой: тренды зимних шарфов 2023 и секреты составления образа с ними

Зимой шарф выполняет одновременно две функции: практичную и эстетичную. С помощью аксессуара можно преобразить даже самый скучный образ утеплиться. Рассматриваем, какие изделия являются актуальными в текущем сезоне, с чем их сочетать и как носить.

Длинные и широкие шарфы

Длинные и широкие шарфы, напоминающие палантины, представлены в новых коллекциях многих именитых дизайнеров. Они прекрасно вписываются как в повседневный, так и в офисно-деловой стиль одежды. Длинные широкие шарфы позволяют сделать утонченным и изысканным любой образ.

Носить такие изделия можно разными способами. Например, небрежно набросить на одно плечо. Или накинуть на плечи и зафиксировать с помощью поясного ремня так, чтобы шарф выглядел, словно жилетка или накидка.

Средней ширины вязаные

В тренде — длинные, но средней ширины вязаные шарфы с рельефными узорами в виде кос. С помощью таких аксессуаров можно сделать образ более домашним и уютным. Подобные шарфы хорошо смотрятся в контексте стиля кэжуал. Их можно сочетать с куртками, пуховиками.

Как носить такой шарф? Сделайте один или пару оборотов вокруг шеи, позвольте концам изделия свободно свисать вниз спереди.

Если шарф достаточно длинный, ниже колен, тогда вы можете сделать пару оборотов вокруг шеи, а затем завязать на узел спереди.

Кашемировые

Кашемировый шарф — это дорого и богато. Такое изделие сделает любой образ более гламурным, поэтому его можно смело включать в деловой лук. Сочетайте кашемировый шарф с платьем, с юбкой и водолазкой, с пальто или плащом. В данном случае есть смысл сделать акцент на женственности. Образ не должен быть небрежным и неформальным.

Меховые палантины

Такие изделия смотрятся еще более роскошно и дорого, нежели кашемировые. Их рекомендуется включать в вечерние образы. Например, если вы собираетесь на торжественное формальное мероприятие, тогда наброшенный на плечи меховый шарф создаст вам образ дорогой женщины. Такой аксессуар можно сочетать с любым вечерним платьем (даже трикотажным).

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Поскольку меховый палантин стоит недешево, то в целях экономии можно рассмотреть вариант вязаного шарфа с добавлением меха норки. Подобная вещь стоит в разы дешевле. Правда, она не является полноценной заменой натуральному меховому изделию. Шарф с добавлением натурального меха можно включать в офисный, и в кэжуал лук.

Как носить меховые аксессуары? Укутать ими плечи. Сделайте несколько оборотов аксессуаром вокруг плеч, до локтей. Постарайтесь спрятать концы аксессуара. В крайнем случае один конец может свисать вниз углом где-то сбоку или даже сзади. Не забудьте дополнить образ клатчем.

Аксессуары с бахромой

Если говорить об актуальном декоре, то можно однозначно выделить бахрому. Если у вас шарф с бахромой на концах, тогда уже сам по себе такой аксессуар является акцентным в вашем образе.

Носить эту вещь нужно так, чтобы однозначно была видна бахрома. Кстати, чем она длиннее — тем лучше. Самые простой способ — это набросить шарф на плечи. Образ получится непринужденным и одновременно стильным. Кстати, если шарф широкий, но на слишком длинный (как палантин), тогда его можно носить и на руке.

Цветовая гамма

В моде как однотонные, так и шарфы с принтом. Если вы отдаете предпочтение аксессуарам с узором, тогда рассмотрите изделия с геометрическим рисунком: например, в клетку.

Создайте эффектный образ тотал лук, подобрав шарф точно в тон к одежде. Если хотите сделать аксессуар акцентной вещью, тогда подбирайте цвет, который будет контрастировать по цвету с одеждой. Например, если вы одеты во все черное или серое, тогда освежите образ с помощью красного шарфа.

Кстати, старайтесь не подбирать шарф в тон к шапке. В этом году это совсем не модно. Избегайте таких комплектов.