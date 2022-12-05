Если «перевернутый треугольник» – юбка-плиссе А-силуэта: лучшие зимние образы для разных типов фигуры

Наступает зима, и многослойные наряды будут наиболее актуальными. Чтобы подобрать одежду для зимнего образа, которая будет идеально сочетаться и подходить именно вам, надо выбрать в качестве главного критерия тип вашей фигуры. Для каждого из типов есть свои рекомендации, о которых пойдет речь в данной статье.

Песочные часы

Речь идет о фигуре, которая по праву считается идеальной. Есть пропорции между шириной плеч и бедрами, также обхват груди и бедер является приблизительно одинаковым. На этом фоне выгодно подчеркивается линия талии, которая гораздо уже на фоне этих параметров (плечи, грудь, бедра). Такой тип фигуры допускает ношение одежды разных фасонов, поэтому вы можете выбрать те, которые вам больше всего импонируют. Однако нет смысла скрывать такую красоту, вы должны продемонстрировать ее во всей красе. Для этого рекомендуется выбирать приталенные силуэты, а также использовать ремни и пояса, чтобы выгодно подчеркнуть талию. Выбирайте любую длину, в том числе и укороченные изделия. Не бойтесь, что они будут смотреться слишком провокационно, а если есть такое опасение, остановите свой выбор на длине чуть выше колена.

Прямоугольник

Этот тип фигуры часто называют девчачьим потому, что ширина плеч, бедер и талии является приблизительно одинаковой. При таких пропорциях нужно выбирать свободные наряды, однако и приталенные будут смотреться достаточно привлекательно. Например, вы можете подчеркнуть талию широким ремнем или поясом. Очень мудрым решением является использования платья со вставками из разных цветов с двух сторон на линии талии. Привлекательно смотрятся глубокие вырезы в зоне декольте или на спине. Ваша фигура является еще и спортивной, поэтому вы можете смело выбирать любую длину. Мини входит в этом список, поскольку красоту ног также не стоит прятать.

Яблоко

Речь идет о фигуре, которая характеризуется относительно широкими плечами, сравнительно узкими бедрами и отсутствием утонченной талии. По форме получается круглое яблоко, которое можно легко обыграть, чтобы максимально приблизить ее к идеальной. Для этого необходимо сбалансировать верхнюю часть, и в этом поможет платье или блуза с запахом, а также вырез в форме мысика. Отличным решением будет подчеркнуть грудь при помощи такого элемента, как кокетка и отдать предпочтение фасонам с завышенной талией. Обычно такая фигура отличается красивой формой ног. Вы должны подчеркнуть их стройность, и для этого можно использовать длину мини. Замечательным вариантом будет акцентировать внимание на цветных колготках с яркими рисунками. Вы также можете выбрать сапоги с высоким голенищем или ботфорты, которые будут замечательно смотреться на ваших стройных ногах.

Груша

Эта фигура отличается небольшой шириной плеч, тонкой талией и увеличенным объемом бедер. Бедра значительно шире плеч, приблизительно на один или даже два размера. Чтобы подчеркнуть красоту этой женственной фигуры, вам надо выбрать правильную модель верха. В этом вам помогут фасоны, предполагающие визуальное увеличение бюста (например, модели топов и лифов с пуш-ап, выгодно подчеркивающие декольте), удлинение части от груди до линии талии (корсет), подчеркивание непосредственно линии талии при помощи приталенных моделей одежды. Нижняя часть должна быть расклешенной, чтобы не допустить обтягивания бедер. Отличным вариантом будут платья и наряды в целом А-силуэта. Не стоит забывать надевать обувь на каблуках, в ней вы будете смотреться просто великолепно.

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Перевернутый треугольник

Полной противоположностью типу «груша» является «перевернутый треугольник». Такую фигуру также можно смело назвать спортивной, поскольку часто ее обладательницами действительно являются спортсменки. Параметры соответствуют широким плечам, тонкой талии и небольшому объему бедер. Верх при таком типе фигуры надо визуально уменьшить, а для этого подойдет V-образный вырез, также запах и другие фасоны. Отлично смотрятся широкие топы с глубокими или небольшими вырезами. Рукав в форме реглана – это также ваш вариант, который помогает зрительно уменьшить ширину плеч.

Для нижней части следует подбирать юбки А-силуэта, отличным решением будет выбрать плиссированную или многослойную юбку. Форма «тюльпан» также будет подходящей, как и все юбки с небольшими или чуть побольше складками или защипами на талии. Длину можно выбрать произвольно, поскольку характерными для данного типа фигуры являются стройные ноги. Выбирайте любые фасоны обуви по своему смотрению, подойдут, как высокие сапоги, так и низкие ботильоны.

Вместо заключения

Определите свой тип фигуры и всегда основывайтесь на параметрах, чтобы подчеркнуть ее преимущества и скрыть небольшие недостатки. То, что надо спрятать, «завешивайте» свободной одеждой, а привлекательные части тела можно продемонстрировать, надев облегающие вещи. Также помните о том, что крупные рисунки на ткани зрительно увеличивают, мелкие уменьшают, вертикальные линии вытягивают, а горизонтальные расширяют, это необходимо использовать при выборе фасонов.