Мнение: Бес потолка
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Кремль готовит ответ на введение потолка цен на российскую сырую нефть, поставляемую морским путем, в размере в $60 за баррель.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «никаких потолков признавать не будем». Мол, решение на решение о потолке готовится.
Интересно, что каким будет решение? Российские нефтяные компании снизят добычу нефти? Или будем продавать нефть за 80-100 долларов за баррель, но со скидами 20-40 долларов на каждую бочку?
В общем, смутные времена наступают? Или уже наступали?
Картинка отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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