 

Мнение: Бес потолка

05.12.2022, 16:10, Разное
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Кремль готовит ответ на введение потолка цен на российскую сырую нефть, поставляемую морским путем, в размере в $60 за баррель.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «никаких потолков признавать не будем». Мол, решение на решение о потолке готовится.

Интересно, что каким будет решение? Российские нефтяные компании снизят добычу нефти? Или будем продавать нефть за 80-100 долларов за баррель, но со скидами 20-40 долларов на каждую бочку?

В общем, смутные времена наступают? Или уже наступали?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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