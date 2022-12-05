Опубликованы новые пресс-рендеры Xiaomi 13

В скором времени пройдет официальная премьера новой линейки смартфонов Xiaomi 13.

Данный девайс пока засекречен, однако некоторые характеристики устройств уже озвучены публике. В частности, достоинством смартфона указали практически безрамочный дисплей, а также подэкранную фронтальную камеру. Кроме того, новинка получит стильную металлическую рамку. Сообщается, что для Xiaomi 13 предусмотрят качественный дисплей с высоким разрешением.

За производительность смартфона отвечает улучшенный восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 2, а также увеличенный размер оперативной памяти. Кроме того, в максимальной конфигурации флагманский девайс получит качественный датчик основной камеры Sony IMX989. Остальные характеристики пока засекречены разработчиками.