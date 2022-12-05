 

Опубликованы новые пресс-рендеры Xiaomi 13

05.12.2022, 15:50, Разное
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В скором времени пройдет официальная премьера новой линейки смартфонов Xiaomi 13.

Данный девайс пока засекречен, однако некоторые характеристики устройств уже озвучены публике. В частности, достоинством смартфона указали практически безрамочный дисплей, а также подэкранную фронтальную камеру. Кроме того, новинка получит стильную металлическую рамку. Сообщается, что для Xiaomi 13 предусмотрят качественный дисплей с высоким разрешением.

За производительность смартфона отвечает улучшенный восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 2, а также увеличенный размер оперативной памяти. Кроме того, в максимальной конфигурации флагманский девайс получит качественный датчик основной камеры Sony IMX989. Остальные характеристики пока засекречены разработчиками.


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