Парламентарии ОДКБ заявили о недопустимости разработки биологического оружия

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05.12.2022, 15:49, Разное
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Парламентарии ОДКБ отметили возросшую роль Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении от 1972 года. Несоблюдение положений документа может привести к возникновению биологических угроз, предупредили в организации.

Законодатели указали на важность создания на площадке Конвенции подотчетного Совету безопасности ООН Международного агентства по биологической безопасности. Структура должна обеспечивать соблюдение обязательств по запрещению разработки и накоплению биологического оружия, сказано в заявлении.

Участники ПА ОДКБ предложили создать в рамках КБТО специальный комитет для анализа научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции. Также они считают важным включить в отчетность информацию о военно-биологической деятельности государств – участников КБТО за рубежом.

Парламентарии ОДКБ предложили меры для недопущения разработки и применения биологического оружия. Они призвали совершенствовать систему обеспечения безопасности и надзора за патогенными микроорганизмами и токсинами.

Законодатели указали на необходимость укрепления международного потенциала в рамках КБТО для минимизации последствий возможного применения биологического оружия. Они выступили против появления международных структур, дублирующих функции КБТО и дублирующих функции Совбеза ООН.

Также парламентарии призвали выработать модельные кодексы поведения ученых в области биологической безопасности. Необходимо определить дальнейшие пути реализации Конвенции и ее укрепления и использовать для этого международные парламентские организации, говорится в заявлении ПА ОДКБ.

“Заявляем о своей приверженности миру, свободному от биологического оружия и исходим из того, что государственные органы стран ОДКБ, объединят усилия в координации работы по безусловному выполнению Конвенции на пространстве Организации и укреплению законодательной базы в данной области”, – подчеркнули в Ассамблее.


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