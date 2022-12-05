 

Насадил на свой крючок: Башаров заявил о свадьбе с молодой любовницей

05.12.2022, 15:47, Разное
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Несколько дней назад Марат Башаров представил миру новую пассию. В лучших традициях телеведущего она: моложе, светловолосая и связана с киноиндустрией. Более того, сам артист уже познакомил Асю Борисову со своей бывшей женой
Елизаветой Шевырковой. Многие уверены, что такие знакомства сослужат Асе большую службу: Марат продвинет по карьерной лестнице, а Елизавета расскажет о секретах поведения и о том, сколько льда хранить в морозильной камере.

Марат, открывший совместным выходом ящик Пандоры, начал во все стороны разбрызгивать откровения о текущем романе. В новом выпуске программы “Звезды сошлись”, который Башаров посетил на днях, он рассказал об обстоятельствах их знакомства.

“Познакомились мы на рыбалке. У меня
случился очень удачный клев”, – похвастался Башаров тем, что насадил на свой крючок солидную рыбку.

Также он признался, что “влюбился с первого взгляда”, после чего начал всячески подчеркивать серьезность своих намерений по отношению к Асе Борисовой. “Мы живем в гражданском браке. Если нужно,
поженимся”, – заявил Башаров о возможной свадьбе с молодой любовницей, которую пока что не торопится вести в ЗАГС. Тем не менее, сам актер уже подчернул, что Борисова – полная противоположность его бывших.

Что будет происходить между Маратом и Асей – покажет время. Возможно, именно эти отличия и помогут Асе Борисовой жить с Маратом Башаровым в мире, уважении и не тратить половину зарплаты на плотные консилеры.


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