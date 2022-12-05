Фирму, которая оказывала услуги по смене пола и натяжных потолков, признали экстремистской

Сталинский районный суд Саранска признал экстремистской организацией ООО «Вазген-сервис» – фирму, занимающуюся проведением отделочных и ремонтных работ.

Формальным поводом стало заявление от общественного движения «Отряды Путина» о том, что организация пропагандирует нетрадиционные ценности.

– Эти сатанисты пускай у себя хоть штаны снимают, хоть половые органы пришивают или отрезают, а нашим детям вот это всё пропагандировать не надо. Какой пол бог дал, таким и надо пользоваться, – говорится в заявлении общественников.

В ходе судебного заседания владелец фирмы, предприниматель Аронян В.В. заявил, что его организация занимается исключительно укладкой пола, паркета и натяжными потолками, а словосочетание «сменить пол» следует понимать в буквальном смысле.

Однако в связи с тем, что судья отвлеклась на переписку в мобильном телефоне, аргументы предпринимателя не были услышаны и его компании был присвоен статус экстремистской. Такое решение не помешает бизнесмену открыть новое юридическое лицо и продолжить работу.

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