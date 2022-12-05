 

Гриша, что с тобой? – Личное мнение

05.12.2022, 15:30, Разное
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Выходные прошли, а у некоторых они прошли бурно. Один из моих любимых — его я, во всяком случае, терплю в наушниках — исполнителей устроил сразу несколько представлений.

В первом из них Григорий Лепс устал во время исполнения. Бросил микрофон на пол и ушёл. Зрители допевали хит самостоятельно.


Фото: Соцсети

Второе представление случилось уже вечером, в ресторане.

Точнее, на выходе из него. Произошла потасовка. Кто виноват в драке, а кто не очень, пока непонятно — я слышала уже три версии произошедшего.

Что же произошло с Григорием?

Мне кажется, его поведение связано с разводом и горечью, которую Лепс испытывает после него.

Наверное, в первое время была ещё надежда на воссоединение. Лепс всё осознал, каялся и наверное думал, что с женой можно всё ещё помириться. А если и не вернуть, то как-то нормально пережить развод.

Но время шло, а жена и не думает возвращаться. Думаю, к Лепсу пришло осознание того, что это всё уже навсегда.

И вот это вот ощущение «навсегда» вгонит почти любого человека в безысходность, когда уже ничего не радует. Когда не видишь смысла. Когда смотришь на свою жизнь, и вся она — в чёрном цвете.

Многие — да наверняка даже большинство из нас! — думают, что вполне могут пережить развод. Ну, так считают — погрущу пару недель и забуду. Но когда отношения действительно близкие, когда есть любовь, то терять мужа или жену очень больно.

Хуже всего, что время не лечит, а только усугубляет внутреннее состояние.

И петь уже не хочется, и делать ничего не хочется тоже.

Поймите правильно, не защищаю сейчас я Лепса. Не надо драться, не нужно бросать микрофон. Просто я понимаю, насколько человеку внутри плохо и горько.

Есть ли какой-то выход из подобной ситуации? Накидайте рецептиков.

Источник: Лена Миро


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