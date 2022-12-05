 

Режиссер “Барби” Грета Гервиг станет мамой во второй раз

05.12.2022, 15:20, Разное
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Актриса и постановщица “Барби” и “Маленьких женщин” Грета Гервиг беременна вторым ребенком от своего возлюбленного-режиссера Ноя Баумбаха. Радостную новость она обнародовала в эфире популярного на американском телевидении “Ночного шоу с Джимми Фэллоном”. Гервиг появилась в студии в обтягивающем платье, которое подчеркивает слегка округлившийся живот, и в диалоге с ведущим выпалила:

Недавно я ходила на мероприятие и нарядилась так, чтобы всем было понятно, что у меня будет еще один ребенок. Но никому не было дела. Оказывается, никто не обратил внимания, ведь впоследствии это нигде не освещалось.

Напомним, что общий первенец Гервиг и Баумбаха — 3-летний сын Гарольд — появился на свет в марте 2019 года. У партнера Греты также есть 12-летний сын Ромер от предыдущего брака с Дженнифер Джейсон Ли. Гервиг и Баумбах вместе с 2011 года и сошлись на почве любви к искусству — практически все свои фильмы они делают вместе. 

Напомним, что актриса, сценаристка и режиссер Грета Гервиг наиболее известна благодаря фильмам жанра мамблкор. За свою карьеру она удостоилась 5-ти номинаций на “Оскар”, что является крупным достижением для деятеля независимого кинематографа. Среди наиболее известных работ Гервиг — грядущая “Барби” с Марго Робби и Райаном Гослингом, а также драмы “Леди Берд” и “Маленькие женщины”. 

Кадр из фильма “Девушки в опасности”Кадр из фильма “Римские приключения”


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