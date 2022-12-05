Анджелина Джоли ответила на претензии Брэда Питта после продажи доли в общем винном бизнесе

После того, как Брэду Питту не удалось аннулировать сделку по продаже половины их совместного с Анджелиной Джоли семейного бизнеса бывшая супруга актера назвала его иск “легкомысленным, злонамеренным и частью проблемной схемы”. Об этом говорится в новых судебных документах, попавших в распоряжение RadarOnline.com.

Утверждения Питта о том, что у него и мисс Джоли был секретный, неписаный, негласный контракт с правом согласия на продажу их доли в собственности, прямо противоречат письменным документам и, среди прочих юридических недостатков, нарушают Закон о мошенничестве и государственную политику, – сказано в документах.

Напомним, что Анжелина решила расстаться с одним из самых памятных мест в их с Питтом семейной жизни – французской винодельней Chateau Miraval, которую они приобрели в 2008 году и на которой сыграли свадьбу в 2014-м – еще в начале этого года. Свою долю Джоли продала российскому бизнесмену из списка Forbes Юрию Шефлеру. Как оказалось, без ведома экс-супруга. Такое решение бывшей Питт расценил как личную месть и потребовал расторгнуть сделку в судебном порядке, поскольку разрешения на продажу он не давал.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма “Мистер и миссис Смит” в 2005-м и начали встречаться спустя несколько месяцев после премьеры картины. На развод Анджелина подала в 2016 году после печально известного инцидента в самолете. У Джоли и Питта шестеро общих детей детей. Трое приемных – 20-летний Мэддокс Шиван, 18-летний Пакс Тьен и 17-летняя Захара, и трое биологических – 16-летняя Шайло и 14-летние близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин.