 

Анджелина Джоли ответила на претензии Брэда Питта после продажи доли в общем винном бизнесе

05.12.2022, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После того, как Брэду Питту не удалось аннулировать сделку по продаже половины их совместного с Анджелиной Джоли семейного бизнеса бывшая супруга актера назвала его иск “легкомысленным, злонамеренным и частью проблемной схемы”. Об этом говорится в новых судебных документах, попавших в распоряжение RadarOnline.com.

Утверждения Питта о том, что у него и мисс Джоли был секретный, неписаный, негласный контракт с правом согласия на продажу их доли в собственности, прямо противоречат письменным документам и, среди прочих юридических недостатков, нарушают Закон о мошенничестве и государственную политику, – сказано в документах.

Напомним, что Анжелина решила расстаться с одним из самых памятных мест в их с Питтом семейной жизни – французской винодельней Chateau Miraval, которую они приобрели в 2008 году и на которой сыграли свадьбу в 2014-м – еще в начале этого года. Свою долю Джоли продала российскому бизнесмену из списка Forbes Юрию Шефлеру. Как оказалось, без ведома экс-супруга. Такое решение бывшей Питт расценил как личную месть и потребовал расторгнуть сделку в судебном порядке, поскольку разрешения на продажу он не давал. 

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма “Мистер и миссис Смит” в 2005-м и начали встречаться спустя несколько месяцев после премьеры картины. На развод Анджелина подала в 2016 году после печально известного инцидента в самолете. У Джоли и Питта шестеро общих детей детей. Трое приемных – 20-летний Мэддокс Шиван, 18-летний Пакс Тьен и 17-летняя Захара, и трое биологических – 16-летняя Шайло и 14-летние близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07.22 / Самые популярные новостройки бизнес-класса

04.09.21 / Осенью высаживаем пионовидные тюльпаны. Весной сад будет не узнать

13.11.22 / Звезда “Сумерек” Тейлор Лотнер женился на своей тезке – и теперь они фактически один и тот же человек

08.12.21 / «Они сбивали опасные сосули» – суд оправдал участников дела о стрельбе на свадьбе в Санкт-Петербурге

21.07.21 / Нюша подтвердила, что снова станет мамой: первое фото

09.01.22 / Мнение: О конце легендарного фильма… «Ирония судьбы» — всё?

04.12.21 / Ксюндель в мехах – Личное мнение

21.10.22 / Президент Колумбии обвинил США в разрушении экономик других стран ради спасения своей

27.10.22 / Бьюти-секреты для первого свидания: какие уходовые процедуры обязательны перед походом на встречу

20.12.21 / От чего «оберегают» — то сами и распространяют

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика