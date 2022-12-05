BFM TV – отключение электроэнергии во Франции ударит по пациентам на домашнем лечении

Возможные отключения электроэнергии во Франции вызывают беспокойство у тяжёлых пациентов на домашнем лечении и парализованных больных, передаёт BFM TV. Многие из них подключены к аппаратам с жизненно важными функциями или используют другие электрические устройства.

Жереми в своём микроавтобусе разъезжает по департаменту Приморские Альпы. В его багажнике — запасные баллоны с кислородом, жизненно необходимые 300 пациентам в слабом состоянии.

ЖЕРЕМИ ЛЁБУРЖУАЗ, технический специалист компании Azur Oxygène: Итак, взяли!

В городе Сен-Жан-ла-Ривьер 76-летней матери Селин постоянно необходимо лечение. Каждый раз, когда отключают электричество, её аппарат кислородотерапии выключается, из-за чего необходимо всё время быть начеку.

ЖЕРЕМИ ЛЁБУРЖУАЗ: В случае отключения электроэнергии этот аппарат тоже отключается и его нельзя использовать. Тогда пациенту приходится подключаться к запасным баллонам.

Такие отключения электричества раньше происходили по неизвестным причинам, однако с января у частных пользователей их количество может увеличиться из-за перегрузок электросетей. Для женщины, ухаживающей за больной матерью, добавится поводов для беспокойства.

СЕЛИН ПАССРОН, дочь пациентки на оксигенации: Мы зависим от электричества — и действительно страшно, учитывая, что мы на устройстве для регулирования внутригрудного давления. Всегда сложно вызывать скорую помощь. Пока это новый источник беспокойства.

Что касается этой ассоциации, то её сотрудники обеспокоены тем, что локальные отключения электричества могут резко негативно сказаться на всех людях с ограниченными возможностями.

ПАТРИС ТРИПОТО, заместитель генерального директора Ассоциации парализованных во Франции France Handicap: Проблемы могут появиться у людей с инвалидностью, например, изменение положения электрических медицинских кроватей. Может оказаться, что они заблокированы.

Из-за отключений электроэнергии будет сложнее вызвать скорую помощь. Власти надеются, что номер 112 — европейский номер для вызова экстренных служб — продолжит работать.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2022 года.