Не бояться углеводов и избегать ровных поверхностей: 5 секретов бега, которые ускоряют процесс похудения

Для того чтобы избавиться от лишних килограммов и ненавистного жира, очень важно включать в свой тренировочный процесс кардиотренировки, и в частности бег. Пробежки на свежем воздухе – лучший способ похудеть, улучшить свое здоровье и зарядиться положительными эмоциями. Однако, для того чтобы занятия бегом были максимально эффективными, каждый спортсмен должен знать 5 секретов бега, которые ускорят процесс похудения.

Используя рекомендации, приведенные ниже, вы сможете добиться желаемого результата в более короткие сроки.

Добавьте в тренировочный процесс интервальные тренировки

Значительно ускорить процесс похудения поможет включение в тренировочный процесс высокоинтенсивных интервальных тренировок. Если вы хотите добиться наилучшего результата, то вместо одной 20-минутной пробежки в постоянном темпе проведите интервальную тренировку: бегите максимально быстро 30 секунд, после чего идите в быстром темпе 40 секунд. Повторяйте эти действия в течение всего времени, выделенного на тренировку.

Преимущество интервальной тренировки состоит в том, что вы увеличиваете количество калорий, которые сжигаете после тренировки, за счет ускорения метаболизма.

Делайте более короткие и частые пробежки

Вместо того чтобы выходить на длинные изнурительные пробежки продолжительностью больше часа 2 раза в неделю, попробуйте заниматься каждый день по 20-25 минут. Благодаря коротким тренировкам каждый день вы сможете поддерживать высокий уровень обмена веществ в организме. Более того, после коротких тренировок ваши мышцы и сухожилия будут быстрее восстанавливаться, что положительно скажется на вашем уровне физической подготовки и внешнем виде.

Пейте воду во время длительных пробежек

Вода – источник жизни, поэтому забывать о ней во время занятий спортом ни в коем случае нельзя.

Если вы планируете бегать больше 30 минут, пейте воду с электролитами. Такие напитки можно приобрести в магазинах спортивного питания, однако следите за тем, чтобы в этих напитках не было добавленного сахара.

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Ешьте углеводы до тренировки

Для того чтобы у вашего организма была энергия на занятия спортом, позаботьтесь о том, чтобы пополнить запас углеводов в организме примерно за час до тренировки. Вы даже можете позволить себе съесть любимый шоколадный батончик или печенье. В противном случае организм начнет брать энергию из мышц, что сведет на нет все усилия от занятия спортом.

Старайтесь не бегать по асфальту

Чтобы беговые тренировки не навредили вашему здоровью, важно правильно выбирать поверхности для занятий. Так, специалисты в сфере здорового образа жизни не рекомендуют бегать по жесткому асфальту. Бег по асфальту подвергает вас большему риску тендинита и других хронических проблем со стопами, коленями и бедрами по сравнению с бегом по более мягким поверхностям. Кроме того, занимаясь на мягких поверхностях, вы сможете быстрее прогрессировать, увеличивать время и скорость тренировок, что положительно скажется на процессе похудения.

Теперь, зная, как похудеть с помощью бега, вы сможете быстро добиться поставленной цели.