Мнение: Закон против колдунов, охота на русских в Лондоне и дешёвая чёрная икра

1. По наводке Германа Клименко. Товарищ Останина из КПРФ, глава комитета Госдумы по делам семьи, намерена добиться введения уголовной ответственности для, цитирую, «колдунов и целителей – мошенников» (ссылка):



Очень любопытно — а что же, бывают настоящие колдуны, не мошенники? Или, может быть, под честными колдунами подразумеваются колдуны, которые искренне верят в свою магию, и не ставят себе целью обманывать обывателей?



В любом случае, законы такого рода уже пытались принимать, в 2014 и 2018 (ссылка). Полагаю, ничего не выйдет и на этот раз. Привлекать к уголовной ответственности всю верхушку нашего телевидения за их экстрасенсорные и астрологические передачи — серьёзный шаг, навряд ли законодатели к этому уже готовы.

2. Выходцев из России, осевших в Лондоне, уже начинают арестовывать. Некого «состоятельного бизнесмена», в котором подозревают господина Фридмана, задержали на его вилле, а потом отпустили под залог(ссылка). Причина? Нашли наличные. Зачем бизнесмен хранил у себя дома наличные? Потому что пользоваться безналом британские власти запретили ему сразу после начала спецоперации.



Полагаю, подобные инциденты делают для разрушения мифа о благополучном Западе так много, что нам стоило бы назначить британским следователям персональные пенсии за их самоотверженный труд.

Впрочем, всё это не значит, что в России у бизнеса нет проблем. У нас, к сожалению, тоже не всё в порядке — к примеру, наши власти не считают нужным держать стабильными правила игры. Законодательство постоянно «оптимизируют», то улучшая, то ухудшая положение предпринимателей. Пока мы не научимся трепетно относиться к договорённостям с бизнесом, предприниматели так и будут уезжать из страны — если не на Запад, так значит в третьи страны, где нет русофобии, и где налоговое законодательство не меняется десятилетиями.

3. Вот и последствия запрета импорта икры из России на Западе. Чёрная икра и красная рыба теперь идут на внутренний рынок, так что цены на эти продукты стали заметно доступнее для россиян (ссылка):

В России снизились цены на черную икру и осетровую рыбу. <…>

Диапазон цен на черную икру в настоящее время колеблется от 25 до 40 тысяч рублей за килограмм готовой продукции. Это на 5 тысяч ниже, чем годом ранее.

Цены на рыбу осетровых пород за килограмм варьируются от 1 до 2,5 тысяч рублей в зависимости от вида (осетр, белуга, стерлядь и другие), способа разделки и других характеристик. Эта продукция в сравнении с предновогодним периодом прошлого года подешевела на 200 рублей.