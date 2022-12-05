 

Снижена цена на смартфон Xiaomi 12 Lite в России

05.12.2022, 14:20, Разное
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Новый смартфон Xiaomi 12 Lite получил сниженный прайс на российском рынке.

Изначально после выхода на рынок стоимость смартфона достигала 41 тыс. рублей, однако теперь аппарат можно приобрести за 24,6 тыс. рублей. Однако следует отметить, что объем памяти несколько сократили. В новом исполнении смартфон Xiaomi 12 Lite получил 6 гигабайт оперативной памяти и  128 гигабайт встроенной памяти.

Модель Xiaomi 12 Lite оснащена 6,55-дюймовым дисплеем с высоким разрешением. За производительность отвечает продвинутый чипсет Snapdragon 778G.  Среди достоинств смартфона указали основную камеру с датчиком 108 мегапикселей. Фронтальный модуль имеет одинарный датчик 32 мегапикселя.


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