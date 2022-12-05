 

“Мертвая”: для певицы Валерии выбрали хрустальный гроб

05.12.2022, 14:17, Разное
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Народная артистка России, певица Валерия была замужем три раза. Последним, а точнее крайним избранником исполнительницы стал продюсер Иосиф Пригожин, который сыграл значительную роль в развитии ее карьеры. Совместных наследников у парны нет, однако супруг с теплотой относится к детям жены от второго брака.

Меж тем, по словам блогера Рустама Солнцева, периодически критикующего российских звезд, именитый продюсер, появляясь вместе с супругой на публике, лишь портить ее и без того страдающий образ.

Шоумен заявил на своем ютуб-канале, что Иосиф Пригожин якобы не дает жене даже рта раскрыть, все говорит вместо нее. Он также подчеркнул, что муж присваивает чужие заслуги, потому что взял Валерию уже “готовой певицей”.

Рустам Солнцев вылил на семейную пару российских звезд целое ведро поев, абсолютно не стесняясь выражений. Популярного продюсера он назвал “лысым пирожком”. Певица Валерия тоже получила от шоумена.

По словам блогера, она “певица мертвая”, которую не спасают наряды. Якобы Валерия одевается как царевна, но ведет себя как “царевна в хрустальном гробу”.

Шоумен также отметил, что даже легендарная Эдита Пьеха критически относилась к исполнительнице. Народная артистка СССР якобы считала, что певица Валерия не проявляет на сцене достаточно эмоций.


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