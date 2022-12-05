Перекошенная под капельницей: Молодая мама Тодоренко стала овощем после жуткой травмы

Даже после недавно перенесенных родов звезда не сидит на месте, продолжает работать, иногда подвергая себя опасности. Не так давно молодая мама потрясла народ новостью о том, что получила травму во время съемок шоу “Ледниковый период”. Регина Тодоренко упала с верхней поддержки и получила жуткую травму – несколько синяков, которые она с иронией назвала “космосом”.

Проект для артистки подошел к концу, а она уже успела оклематься после неудачного проката. Но тут ее настигла еще одна беда, из-за которой звезда в своем микроблоге заявила, что стала овощем, причем вместе со старшим сыном. “Я отравилась. У Мишки 39,5”, – объяснила фанатам свои слова знаменитая телеведущая.

Позже Регина Тодоренко опубликовала видео, которое точно заставило волноваться ее фанатов. На кадрах она с перекошенным от недоумения вперемешку с иронией лицом лежит под капельницей. Народ очевидно принялся гадать, что же случилось с женой Влада Топалова и ее сыном. Наконец-то она расставила все точки.

“У Мишки грипп А, у меня то ли гастрит, то ли панкреатит”, – сказала теледива.

Самое обидное, что сегодня у старшего сына звездной семьи день рождения – ему исполнилось четыре года. Как оказалось, Регина Тодоренко планировала устроить грандиозный праздник, но из-за болезней, поселившихся в доме, его было решено отменить.