 

Редкий выход: Кэмерон Диас с мужем Бенджи Мэдденом на свидании в Лондоне

05.12.2022, 13:50, Разное
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50-летняя кинодива Кэмерон Диас и ее возлюбленный, гитарист группы Good Charlotte Бенджи Мэдден, держат свои отношения подальше от назойливых камер папарацци. Они крайне редко выкладывают совместные снимки, а на публике появляются еще реже. Но в минувшие выходные репортерам все же удалось запечатлеть супругов на свидании за романтическим ужином в ресторане средиземноморской кухни Sparrow Italia в престижном районе Мейфэр на границе с Гайд-парком. 

Кэмерон вышла в свет в повседневном аутфите — обтягивающих черных джинсах, водолазке в тон, сером клетчатом жакете и грубых ботинках на платформе. Ее супруг не изменил фирменному стилю и дополнил образ из спортивного костюма, кроссовок и кожаной куртки черной бейсболкой. Все фото их выхода вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Свидание супругов состоялось через полгода после того, как Кэмерон Диас решила вернуться к актерской карьере после 8-летнего перерыва. С начала сентября она вместе с Джейми Фоксом снимается в остросюжетной комедии с говорящим названием “Снова в деле”. 

Напомним, что Кэмерон Диас и Бенджамин Мэдден вместе уже более 8-ми лет. Они познакомилась на баскетбольном матче в 2004 году, однако встречаться начали намного позже — лишь в 2014-м. Влюбленные связали себя узами брака годом позже, и только в декабре 2020-го у них родилась дочь по имени Рэддикс, которую они также стараются не вовлекать в светскую жизнь и держат подальше от посторонних глаз. 


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