Особо крупный размер

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Двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер как разменная монета в глобальном конфликте РФ и Запада.

Сценарий сериала если еще не пишется, то вполне может быть в планах серьезной студии. Звезда мирового спорта, изменившая женский баскетбол, оказывается не в том месте и не в то время, попадает в тюрьму по неоправданно жесткому приговору, ее судьбу решают, в том числе, непосредственно лидеры больших ядерных держав, и все это на фоне российско-украинского конфликта и геополитического безумия, в которое погружается мир в процессе его «переделки». Заманчиво, ничего особо придумывать не надо, просто находка для сценаристов — если, конечно, будет кому писать и снимать, а также смотреть.

Во флешбеках — темнокожая девочка из Хьюстона, дочь прошедшего Вьетнам морпеха Раймонда Грайнера, которого она зовет «сэр», слишком большая для своего возраста, со своими комплексами и проблемами, мечтой служить в ВВС и поиском того места, где она будет чувствовать себя свободной и нужной.

Это место она находит только к десятому классу, имя ему — баскетбол, чередой проходят счастливые моменты, где она уже лучшая среди старшеклассниц во всей Америке, чемпионка и лучший игрок студенческого баскетбола, кандидат в сборную США на Олимпиаду в Лондоне,

на которую она не поедет, потому что мама больна. Жизнь за пределами баскетбольной площадки в баптистском университете с его строгими представлениями непростая, но вот высоченная девочка с дредами врывается в мир большого баскетбола, где она уже лучшая центровая и чемпионка женской Национальной баскетбольной лиги с командой «Финикс Меркури», лидер сборной США, мир падает к ее ногам, она забивает сверху данки не хуже, чем короли мужского баскетбола, она удивительно координирована и ловка для своих 206 сантиметров роста, она выигрывает все подряд командой и берет все главные индивидуальные призы женской НБА, после каминг-аута живет ярко и бурно — так, что впечатлений хватает на книгу с длинным названием «В моей коже: жизнь на баскетбольной площадке и за ее пределами», которая выходит в 2014-м, еще до начала олимпийских триумфов.

Фото: Zuma / TASS

Личные романы — личное дело, но в середине десятых начинается самый драматичный ее спортивный роман — с Россией. Самый авторитетный и титулованный клуб Старого Света БК УГМК из Екатеринбурга счастлив заполучить лучшую центровую мира, для Бриттни финансово привлекательный «отхожий промысел» становится не менее важным делом, чем игра за «Финикс» и сборную США, а далекий уральский город — чуть ли не второй родиной. Здесь она осенью и зимой, с УГМК выигрывает семь чемпионатов России, два Кубка РФ и четыре — Евролиги, здесь ее обожают и всегда ждут.

Все вышеперечисленное — только прошлое, потому что в настоящем — спаренная шконка в СИЗО, сваренная из двух кроватей, заседания суда, на которых ей разрешено давать показания сидя, — не потому, что к ней так хорошо относятся, а потому, что рост для клетки слишком большой, и оформленный «в полном соответствии с законом» абсурд без единого просвета впереди. Я уже не про будущий сериал, я про жизнь.

В этой реальной жизни ей «повезло» на маршруте Финикс–Нью-Йорк–Москва–Екатеринбург оказаться задержанной на пересадке в Шереметьево с наркотическим веществом общим весом 0,7 грамма в багаже, а фон обеспечили события 24 февраля, реакция на них Запада и конкретно ее родной страны.

Поначалу она еще думала, что случившееся с ней — всего лишь недоразумение, которое вот-вот разрешится. Она сильно ошибалась.

Говоря словами следователя Максима Подберезовикова из великой комедии Эльдара Рязанова, «она, конечно, виновата. Но она… не виновата». Я верю, что она не имела никакого умысла провозить в Россию несколько злополучных картриджей для вейпа. Адвокаты предоставили официальное назначение врача на использование медицинского каннабиса — обычные анальгетики из-за побочных эффектов ей не подходят, а травм в женском баскетболе не меньше, чем в мужском, достается так, что мало не покажется. А тут еще перенесенный коронавирус, синдром пониженного внимания в качестве постковидного эффекта, спешка при сборах после окончания короткого отпуска — ну дуреха, не перетряхнула сумку. Если бы таилась, то хотя бы попыталась спрятать, так даже и не прятала. Так или иначе, нарушение российского закона было налицо. В своем последнем слове она назовет это «честной ошибкой», признает вину и попросит о снисхождении — собственно, об этом просили многие, кому судьба Бриттни Грайнер не безразлична, в том числе, политики и звезды НБА. Но тщетно.

Слушание по делу американской баскетболистки Грайнер в Химкинском суде. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

О случившемся с Бритти Грайнер общественность узнала лишь 5 марта и тоже вначале не придала большого значения происшествию — у сильных мира сего, как и у бессильных, в эти дни хватало других забот. По ходу, однако, становилось понятно, что дело не то что не спустят на тормозах — его раскрутят по полной. Могли, конечно, не раскручивать — у того же УГМК, бывшего «Уралмаша», достаточно ресурса, чтобы можно было успеть решить проблему тихо и мирно, хотя бы в том плане, чтобы не затягивать процесс. Но тут случилось не просто обострение конфронтации, а прямо-таки обвал в системе отношений Россия–Запад.

Возможно, и даже скорее всего, вопрос с Бриттни Грайнер решался в более высоких кабинетах.

На одной чаше весов была ее высочайшая спортивная репутация и вполне осязаемая польза, которую она принесла и могла еще принести российскому баскетболу, — она же в феврале летела на плей-офф Евролиги.

Фото: Zuma / TASS

Грайнер вообще являет собой живое олицетворение любимого лозунга патриотов «спорт вне политики» и, безусловно, выполняла бы все обязанности по контракту даже с риском получить репутационные потери на родине. Ее бы приводили в пример — знаменитая спортсменка, которая продолжает выступать за российский клуб, несмотря на санкции, когда очень многие спешно возвращаются в свои постепенно становящиеся «недружественными» страны. То есть Бриттни Грайнер — не важно, по каким соображениям, пусть даже и финансовым — готова была и дальше не подводить ни свой клуб, ни Россию. Это был бы сильный пример.

Но на другой чаше весов было то, что в сети российского правосудия попала одна из самых крупных за последние годы «рыб» и что ее в сложившейся ситуации можно на совершенно законных основаниях использовать как заложницу.

Угроза репутационных потерь в чисто спортивной части истории была, возможно, расценена как менее существенная, чем дивиденды от возможного торга по обмену. В самом деле, если нас отстранили от большого спорта, то какой смысл переживать за баскетболистку, пусть и знаменитую? Пусть за нее Америка переживает. Когда Бриттни поняла, какая ей уготована участь, она, наверное, испытала даже больший шок, чем при задержании. Для того чтобы повысить «капитализацию» на предмет грядущего обмена, дело неотвратимо шло и к соответствующему наказанию.

Но даже самые отъявленные пессимисты не предполагали, что приговор после месяца судебных заседаний окажется столь суровым — 9 лет колонии общего режима (прокурор просил 9,5) и штраф в 1 млн рублей. Если вчитаться в статьи 228 и 229 УК РФ, можно было дать и больше. Но можно было и меньше, или ограничиться условным сроком, или вообще оправдать с учетом всех предоставленных защитой доказательств. У Бриттни Грайнер было много смягчающих обстоятельств и ни единого отягчающего, но ее свобода после оглашения приговора 4 августа стала зависеть только от одного слова — «обмен». Нет, конечно, адвокаты подали апелляцию в вышестоящую инстанцию, но Мособлсуд после рассмотрения жалобы утвердил вердикт Химкинского суда, сделав одно послабление — каждый день, проведенный в СИЗО в подмосковном Новом Гришино, засчитать за полтора.

В мордовскую колонию Бриттни этапировали 4 ноября, и психологически для нее эти предстоящие восемь с лишним лет заключения означали — навсегда.

Исходя из неутешительных прогнозов, США еще летом предложили РФ начать переговоры об обмене, добро на которые дал президент США Джо Байден, лично занимающийся судьбой баскетболистки и назвавший приговор «неприемлемым». На предложение США обменять Бриттни Грайнер с 9-летним сроком и отбывающего в РФ 16-летний срок за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, отбывающего за океаном 25-летнее наказание за торговлю оружием, Россия, по некоторым данным, ответила контрпредложением — включить в сделку экс-сотрудника спецслужб Вадима Красикова, обвиненного в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили и сидящего в тюрьме в Германии.

Фото: AP / TASS

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