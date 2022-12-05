Никакой Словакии не существует: чешский сатирик рассказал, как обманом заставил ООН признать вымышленную страну

66-летний чешский юморист Марек Чжердинский рассказал в СМИ о масштабном розыгрыше, который провёл в 1992-1993 годах.

Комик опубликовал в сатирической газете статью о разделении Чехословакии на две страны и даже сумел убедить в её правдивости Совбез ООН.

Заметка о том, что Чехия и Словакия якобы решили мирно разделиться на два независимых государства, была опубликована в августе 1992 года в сатирической газете «Чешская панорама» под вымышленным псевдонимом. Её автор, популярный в то время писатель Марек Чжердинский, вдохновлялся новостями о распаде СССР и решил пошутить на подобную тему в отношении Чехословакии.

Автор написал о том, что жители вымышленной территории «Словакия» провели референдум о мирном выходе из состава страны, а правительство в Праге признало его итоги.

Сразу после публикации эта заметка осталась незамеченной и не произвела никакого эффекта, однако в ноябре того же года она попалась на глаза постпреду России при ООН Юлию Михайловичу Воронцову. Дипломат не стал проверять информацию и поставил вопрос о признании итогов референдума о разделении Чехословакии в Совбезе. Большинством голосов было решено признать «Словакию» независимым государством. 1 января 1993 года это решение поддержала Генассамблея ООН, и оно вступило в законную силу.

– Больше всего, конечно, были удивлены чехословацкие дипломаты, – вспоминает Марек Чжердинский. – ООН решала вопрос о «Словакии» без них и просто поставили их перед фактом, что мировое сообщество теперь признаёт вместо одной страны две. Они пытались протестовать и что-то там оспаривать, но охрана просто выставила их из здания. Вскоре какие-то нью-йоркские цыгане пришли в штаб-квартиру ООН и представились президентом и премьер-министром Словакии. Их приняли в Совбезе, а потом с их помощью определили границы нового государства. В итоге в шутку про страну Словакия все поверили, хотя на самом деле, конечно, такой страны до 1993 года никогда не существовало.

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