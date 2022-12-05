Как выбрать в подарок украшение на Новый год маме или бабушке: что подойдет женщине за 60

Стильное элегантное украшение — прекрасный подарок на Новый год для женщины старше 60 лет. Ювелирное изделие делает образ законченным и более интересным. Однако при покупке такого презента стоит прислушаться к советам экспертов.

Покупка украшения: нюансы

Покупая серьги, колье, браслет или любое другое украшение для мамы или бабушки, нужно помнить несколько правил:

В первую очередь нужно ориентироваться на предпочтения и стиль получателя этого презента. Бижутерия и дешевые безделушки не подходят для этого случая. Украшения для женщин старше 60 — это золото, серебро, жемчуг, драгоценные камни.

Брошь

Брошь можно назвать одним из самых универсальных видов украшений для женщин старшего возраста. Такая оригинальная деталь образа подходит как для повседневного наряда, так и для особых случаев. Кроме того, броши носят многие из тех женщин, которые не любят серьги, колье или другие украшения.

Выбирая презент для дорогого человека, важно учитывать стиль, которого придерживается женщина. Среди брошей можно выбрать модели в стиле ретро, изящные миниатюрные изделия или крупные украшения, инкрустированные камнями.

Ожерелье

Если во время поиска презент выбор пал на ожерелье, то это должно быть изделие ниже ключицы. Стилисты отмечают, что на это существует несколько причин.

Во-первых, чокеры и короткие колье больше подходят молодым девушкам. На женщинах 60 лет и старше такие украшения могут выглядеть несколько нелепо.

Во-вторых, короткие бусы привлекают внимание к области шеи и декольте, зоне, которую многие женщины этого возраста стараются скрыть.

Отличный вариант — длинное колье из жемчуга, которое сделает образ роскошным и лаконичным.

Серьги

Если женщина носит серьги, то такой подарок будет актуален для нее в любом возрасте. С помощью такого украшения можно подчеркнуть выразительность лица, сделать образ более ярким и стильным.

Однако к выбору серег нужно подойти крайне внимательно. Это должно быть изделие с классическим дизайном из драгоценных металлов. Модели из дешевого материала с креативным дизайном — не лучший презент для любимой бабушки или мамы.

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Серьги-гвоздики — самый оптимальный вариант. Их преимущество состоит в лаконичности. Такие украшения ненавязчиво дополняют наряд, не привлекая к себе лишнего внимания. Кроме этого можно присмотреться к широким серьгам-кольцам и висячим изделиям неправильной формы.

Наручные часы

Такое украшение имеет как практическую, так и декоративную ценность. Это могут быть серебряные и золотые часы-браслет или изделия, украшенные драгоценными (полудрагоценными) камнями. При этом дизайн украшения должен оставаться лаконичным и изящным.

Украшения с камнями

При покупке украшений с камнями многие выбирают цвет камня, исходя из своих предпочтений или чтобы подчеркнуть цвет глаз. Однако эксперты советуют пойти иным путем и принять во внимание оттенок кожи.

Обладательницам кожи с теплым подтоном лучше всего подходят камни песочного, желтого, коричневого, зеленого и красного оттенка. Они будут гармонировать с образом и подчеркивать золотистый оттенок кожи. Из металлов стоит обратить внимание на желтое и розовое золото.

Для женщин с холодным оттенком кожи рекомендуются украшения из серебра, белого золота и платины. Они могут быть дополнены зелеными, синими и фиолетовыми вставками из драгоценных камней.

С кожей нейтрального оттенка прекрасно сочетаются практически все оттенки камней и металлов.